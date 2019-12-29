Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 08:31,
Maçın ardından olay yorum: "Büyü mü yaptı?"
Spor yazarları Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
İlker Yasin: Geride kalan 16 hafta neredeydiniz?
Ligde 16 maç sonra liderin 10 puan gerisindeki takım son iki yılın şampiyonu ise ve de Fatih Terim’in takımı ise bu işte yanlış giden bir şey vardır.
Terim’in haftalardır depresif, mutsuz halini yadırgamamak lazım. Ama hocanın dün maça başlarken iki veteran Belhanda ve Babel’i kulübede tutması, ligin devre arasında çok kökten hamleler yapacağının işaretiydi. Mesaj yerini bulmuş G.Saraylı futbolcular özellikle ilk yarıda kendi kimliklerine bürünmüştü.
LEMINA YILDIZLAŞTI
İlk yarı itibarıyla sarı kırmızılı ekip sezonun en iyi futbolunu oynadı. Lemina defansın önünde yıldızlaştı, ataklarda başlangıç noktası oldu ve hemen önündeki Seri bile koşmaya başladı.
Uzun zamandır takım halinde oynamayı unutmuş G.Saray, bloklar arasındaki mesafeyi kısaltıp iki bekini sürekli hücuma çıkarıp, Falcao’nun arkasına, gezgin ikinci santrfor Taylan’ı takıp farklı, arzulu bir futbol ortaya koydu. İlk defa böyle gayretli gördüğüm Feghouli’nin kaçırdığı goller olmasa, G.Saray ilk yarı skoru 5’e de 6’ya da getirirdi.
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