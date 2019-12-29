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Futbol
Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 08:31, /

Maçın ardından olay yorum: "Büyü mü yaptı?"

Spor yazarları Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

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1İlker Yasin: Geride kalan 16 hafta neredeydiniz

İlker Yasin: Geride kalan 16 hafta neredeydiniz?

Ligde 16 maç sonra liderin 10 puan gerisindeki takım son iki yılın şampiyonu ise ve de Fatih Terim’in takımı ise bu işte yanlış giden bir şey vardır.

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Terim’in haftalardır depresif, mutsuz halini yadırgamamak lazım. Ama hocanın dün maça başlarken iki veteran Belhanda ve Babel’i kulübede tutması, ligin devre arasında çok kökten hamleler yapacağının işaretiydi. Mesaj yerini bulmuş G.Saraylı futbolcular özellikle ilk yarıda kendi kimliklerine bürünmüştü.

3LEMINA YILDIZLAŞTI

LEMINA YILDIZLAŞTI

İlk yarı itibarıyla sarı kırmızılı ekip sezonun en iyi futbolunu oynadı. Lemina defansın önünde yıldızlaştı, ataklarda başlangıç noktası oldu ve hemen önündeki Seri bile koşmaya başladı.

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Uzun zamandır takım halinde oynamayı unutmuş G.Saray, bloklar arasındaki mesafeyi kısaltıp iki bekini sürekli hücuma çıkarıp, Falcao’nun arkasına, gezgin ikinci santrfor Taylan’ı takıp farklı, arzulu bir futbol ortaya koydu. İlk defa böyle gayretli gördüğüm Feghouli’nin kaçırdığı goller olmasa, G.Saray ilk yarı skoru 5’e de 6’ya da getirirdi.

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TERİM BÜYÜ MÜ YAPTI?

Sol kenarda Ömer Bayram’ın bitmez enerjisi, Nagatomo’nun durmak bilmeyen gol hamleleri ile G.Saray dün tam anlamıyla bir takımdı.Peki neden 17. haftayı bekledi bu takım? 16 maçta 18 gol atabilen G.Saray dün geceye nasıl beş gol sığdırdı? Bu takımı uyandıran, ayağa kaldıran neydi, yoksa Terim büyü mü yaptı? Yani G.Saray dün akşam yaptığını geride kalan 16 haftada niye yapamadı?

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Falcao tam hazır değil. Dün attığı iki gol onun için önemli. Fizik olarak güçlendiği ve maç eksiğini giderdiği anda çok gol atacak gibi. Ve hemen gerisinde oynayan dinamik, genç Taylan hareketli oyunuyla, rakip savunmanın dengesinin bozulmasında dün çok başarılıydı. İkinci yarı kronik G.Saray hastalığı başladı. İlk yarı harcanan müthiş efor futbolcuları yormuş ve yağmurdan ağırlaşan sahada 3-0’ı bulan G.Saray oyuncularının tempoyu rölantiye almasına neden olmuştu. Sahanın en iyi isimlerinden biri Lemina’ydı. Özellikle ikinci yarı defans hamlelerinde çok başarılıydı.

7BEKLENEN OCAK GELDİ

BEKLENEN 'OCAK' GELDİ

Lemina ve Seri böyle oynarsa, Falcao’nun yanına bir partner alınırsa orta alana mesafe kat eden görüş açısı geniş bir virtüöz bulunursa G.Saray şampiyonluk potasının asla dışında kalmaz.

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10 haftadır kazanamayan Antalya dün açık futbolu tercih etti. Teknik direktör Tomas, diego, Aatıf, Serdar, Cissokho ve Charles gibi as oyuncularından umudunu kesmiş olacak ki ligin ikinci yarısına inanmış genç bir kadro ile götürmek niyetinde. Sözün özü G.Saray dün zirveden kopmayacağının işaretini verdi ve Terim’in beklediği ‘ocak’ ayı geldi. Dünkü futbolu görünce sormamak mümkün değil, 16 hafta neredeydiniz.

9Kanat Atkaya: Hadi hayırlısı

Kanat Atkaya: Hadi hayırlısı

Yüzü gülmeyen iki takım, kendileri açısından kötü geçen ilk yarıyı geride bırakmak ve mümkünse hatırlamamak üzere sahadaydı. Son 5 haftada Galatasaray 1 galibiyet görmüş, Antalyaspor ise onu bile görememiş. Kapağı devre arasına atmak ve kötü gidişe biraz olsun çare üretmek amacındaki taraflardan Galatasaray, yağmurla birlikte rakip kaleye yüklenen takım oldu. İlk dakika dolmadan pozisyon yakalayan Antalyaspor, bunun dışında büyük ölçüde Galatasaray’ın üstüne yürümesine çare üretmeye çalıştıysa da direnç gösteremedi.

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Önce penaltıdan, ardından da Feghouli’nin Mariano’yu, onun da Falcao’yu beslediği pozisyonla gelen iki gol Antalyaspor’un gardını düşürmesine yol açtı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Taylan Antalyalı’nın Celustka’ya çarparak gole dönüşen vuruşu da gelince düğüm ilk yarıda çözülmüş oldu büyük ölçüde.

11GÖRÜLMÜŞ HADİSE DEĞİLDİ

GÖRÜLMÜŞ HADİSE DEĞİLDİ!

Bu sezon ligde sadece 2 kez 3 gol atarak galip gelebilmişti Galatasaray (iki maç da 3-2 bitti bu arada) ve bir devrede 3 gol atması, 5-0 maç kazanması ise görülmüş hadise değildi!

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Rakip Antalyaspor’un kendi krizleriyle baş etmeye çalıştığı ve gücünün yerinde olmadığı gerçek, ancak yine de Galatasaray’ın bu farkı yakalamasında başka faktörler de vardı. Mesela Lemina ve ön tarafındaki Taylan-Feghouli-Ömer üçlüsü çok hareketliydi ve oyunu hep ileriye taşımak için çaba gösterdi. Mesela Mariano belki de bu sezon ilk kez kendi çizgisinde hatırladığımız iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ve mesela rakibin kafasını ve ceza sahasını karıştıran, yıpratıcı bir golcü, Radamel Falcao vardı sahada. Özellikle Ömer ve Taylan’ın uzun süre bir değil iki kişilik performans gösterdiklerini vurgulamak, ayrıca haklarını vermek gerekiyor.

13DEVRE TATİLİ BİR FIRSAT

DEVRE TATİLİ BİR FIRSAT

İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi kalmayan, oyuna bir şekilde ortak olmaya çalışan Antalyaspor’un çabasını ve yağmurla ağırlaşan zeminde yorgunluk belirtileri gösteren Galatasaray’ı izledik. Devre tatili güç, umut devşirmek, yeni başlangıç heyecanı yakalamak için bir fırsat. Kötü, çok kötü, hezeyan ve hezimet dolu bir süreci geride bırakıp ileri bakmak zamanı şimdi... Haydi hayırlısı demek ve beklemek zamanı..

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