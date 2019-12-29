Maçın ardından olay yorum: "Büyü mü yaptı?"

Rakip Antalyaspor’un kendi krizleriyle baş etmeye çalıştığı ve gücünün yerinde olmadığı gerçek, ancak yine de Galatasaray’ın bu farkı yakalamasında başka faktörler de vardı. Mesela Lemina ve ön tarafındaki Taylan-Feghouli-Ömer üçlüsü çok hareketliydi ve oyunu hep ileriye taşımak için çaba gösterdi. Mesela Mariano belki de bu sezon ilk kez kendi çizgisinde hatırladığımız iyi performanslarından birini ortaya koydu. Ve mesela rakibin kafasını ve ceza sahasını karıştıran, yıpratıcı bir golcü, Radamel Falcao vardı sahada. Özellikle Ömer ve Taylan’ın uzun süre bir değil iki kişilik performans gösterdiklerini vurgulamak, ayrıca haklarını vermek gerekiyor.