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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24 Kasım 2019 - 10:55,

Macera erken bitti! Emre Mor...

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre Mor, performansı ile yine taraftarı çıldırttı.

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74'üncü dakikada oyuna giren genç futbolcu hiçbir varlık gösterememişti. Emre'nin bu performansı taraftarlar tarafından, "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" ifadeleriyle yorumlandı.

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 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de genç yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta Emre Mor hayal kırıklığı yarattı.

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Genç oyuncu 74'te oyuna girerken topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı, 1 isabetsiz şut çekerken, 5 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti.

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Takıma olumlu katkı sağlayamayan Emre'ye taraftarlar büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumları yapıldı.

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Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen ünlü yazar Levent Tüzemen ise "Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" yorumlarında bulundu.

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Emre'nin performans grafiği Fatih Terim'in sürekli şans vermesine rağmen yükselmemesi Galatasaray'da radikal kararların alınmasına neden oldu.

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Başakşehir ile oynanan kritik maçta oyuna girmesine rağmen hiçbir varlık gösteremeyen Emre teknik ekibi de pişman etti.

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FATİH TERİM KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor kısa sürede kredisini tüketti.

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Genç futbolcu verilen şanslara rağmen bir türlü istenen performansı ortaya koyamadı.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in önümüzdeki dönemde Emre'den ziyade Yunus Akgün üzerinde duracağı ifade edildi.

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Emre Mor son Başakşehir maçında 74. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna girmiş ancak hiçbir varlık gösterememişti.

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