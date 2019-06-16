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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: Posta, Foto: Hürriyet
16 Haziran 2019 - 16:47,

Macera dolu bir nikah

Oyuncu Müge Boz ile mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz, 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi.

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Her anlarını baştan sona Instagram'da paylaşarak takipçilerini de eğlendirdiler.

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 Nikahtan önce yapılacak fotoğraf ve video çekimi yüzünden ellerinde bavullarla sabah evden çıkan çift, kuaförün, "Erken geldiniz daha vakit var" cevabıyla karşılaştı.

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GEÇ KALDILAR

Müge Boz, kafasına sardığı havluyla Barcelona'da kahvaltıcı aradı. Bulamayınca güne dondurmayla başladılar. Kuaförden sonra nikah fotoğrafını çektirmek üzere bir lunaparkta Ümit Sural'ın objektifi karşısına geçtiler. Nikah 15:00'teydi, geç kalan çift 16:00'da hala yoldaydı.

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Büyükelçiliğe son dakikada gidip imzayı attılar. Nikahtan hemen sonra, "Çok acıktık, karnımız zil çalıyor" deyip gördükleri ilk restoranda hamburger ve patates yediler. "Düğün yemeğini böylece aradan çıkardık" diye espri yaptılar.

5/17İKİNCİ BALAYI KAZ DAĞLARINDA

İKİNCİ BALAYI KAZ DAĞLARI'NDA

Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz, nikah fotoğraflarının ikinci bölümü için de labirentleriyle ünlü bir parka gittiler.

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Burada şampanya patlatıp kutlama yaptılar. Çift, Kaz Dağları'ndaki evine giderek tatiline devam edecek. Müge Boz, Toluklar evindeki bu küçük evi 3 yıl önce almıştı.

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