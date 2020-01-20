Maça damga vuran olay! Beşiktaş altyapısında çıkan Fatih...
Beşiktaş altyapısından yetişen Sivassporlu Fatih Aksoy, Elneny ile girdiği tartışma sonrası taraftarların tepkisine maruz kaldı. Genç futbolcu, konu hakkında maç sonunda konuştu.
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maça Beşiktaş altyapısından yetişen Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy damgasını vurdu.
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Fatih Aksoy mücadelenin 79. dakikasında Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ile gerginlik yaşadı.
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Bonservisi Beşiktaş'ta olan genç oyuncu, siyah-beyazlı takımın oyunu hızlı başlatmasına engel olunca tansiyon yükseldi.
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Beşiktaşlı futbolculardan Caner Erkin, Ljajic, Vida ve Elneny, Fatih Aksoy ile gerginlik yaşadılar.
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Gerginliğin sonlanmasının ardından hakem Şansalan, Elneny ve Fatih'e sarı kart gösterdi.
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Ayrıca Beşiktaş tribünleri de 23 yaşındaki futbolcuyu ıslıklayarak tepkilerini gösterdiler.
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Maç sonu konu hakkında konuşan Fatih Aksoy, "Beşiktaş altyapısına girdiğimde 16 yaşındaydım, çok şeyler öğrendim. İlk öğrendiğim şey, taşıdığın armaya, formaya layık mücadele etmek ve formayı en iyi şekilde terletmek.
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İstenmeyen şeyler oldu, taraftar olarak biraz yabancı oyuncuları seviyoruz. O oyuncudan yana tercihlerini kullandılar" ifadelerini kullandı.
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Fatih Aksoy son olarak "Sivasspor'u yapabilirsek şampiyon yapmaya çalışacağız" dedi.
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Ayrıca genç oyuncunun gösterdiği performans göz doldurdu ve sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.