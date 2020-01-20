Maça damga vuran olay! Beşiktaş altyapısında çıkan Fatih...

Maç sonu konu hakkında konuşan Fatih Aksoy, "Beşiktaş altyapısına girdiğimde 16 yaşındaydım, çok şeyler öğrendim. İlk öğrendiğim şey, taşıdığın armaya, formaya layık mücadele etmek ve formayı en iyi şekilde terletmek.