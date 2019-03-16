Maça damga vuran an! Golden sonra Sadık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'deki Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinde ekrana yansımayan görüntüler, foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı!
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İşte detaylar...
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YANAL'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal’a tezahüratlarla destekte bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal’a sevgi gösterisinde bulundu. Seremoniden sonra kale arkasından başlayan ‘Ersun Yanal’ tezahüratları tüm statta yankılanırken Yanal ise sahaya çıkıp taraftarı alkışlayarak teşekkür etti.
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ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım’a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulundu.
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ÇANAKKALE PANKARTI
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı. Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. ‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü.
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32 BİN 403 SEYİRCİ İZLEDİ
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi.
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TEPKİ ALKIŞI
Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor’un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 73. dakikasında Sivasspor adına Özer Hurmacı topu ağlara gönderirken sarı-lacivertli taraftarlar Sivassporlu futbolcuları alkışladı. Alkışlama sonrası ıslıklarla Fenerbahçeli futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar 74. dakikada Soldado’nun beraberlik golüyle moral depoladı.
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TRİBÜNDE ARBEDE
Fenerbahçe tribününde taraftarlar arasında yaşanan tartışma sonrasında kısa süreli gerilim yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı.
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Maçta en büyük stresi yaşayanlardan biri teknik direktör Ersun Yanal'dı. Özellikle takım geriye düştükten sonra heyecanı artan deneyimli çalıştırıcı, maç boyunca yerinde durmadı.
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Mehmet Ekici galibiyet golünü kaydettikten sonra tüm takım ona koşarak sevincini yaşadı. O sırada Sadık Çiftpınar'ın tepkisi dikkat çekti.
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Hırsıyla ve öz verisi ile kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran başarılı futbolcu, golü atan Mehmet Ekici'nin yanında "şükürler olsun" dercesine dua etti.
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Sadık Çiftpınar, "Herkes biliyor ki başarı açısından Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip taraftarımıza daha iyi futbol izletmeliyiz" dedi.
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Takım için elinden geleni yaptığını ifade eden Sadık Çiftpınar, "Yeterince pozisyon üretemedik. 0-0 dengeli geçen bir maçtı, daha iyi olmamız lazım. Herkes biliyor ki başarı açısından Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip taraftarımıza daha iyi futbol izletmeliyiz. Onlar bize sonuna kadar destek veriyorlar. Pozisyon açısından ikinci yarı daha iyiydik. Maçın bitimine 15 dakika kala çok kötü bir gol yedik. Ancak önemli olan o golden sonra kısa sürede dönüşü yapabilmekti. Bunu taraftarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Sivas iyi mücadele etti. Bizim buraya gelen ya da deplasmana gittiğimizde bütün takımlar bize karşı ayrı motivasyonla oynuyorlar. Golden sonra özellikle iyi bir geri dönüş yaptık. Milli aradan sonra Ankaragücü maçında daha iyi futbolla galibiyet alıp, devam etmek istiyoruz
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Herkes takıma katkı sağlamak için sahada. Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir, bende takım için elimden geleni yaptım. İçinde bulunduğumuz durum hepimiz açısında zor. Kazandığımız için mutluyum. İki pozisyon için şöyle söyleyebilirim. Maç içerisinde olan itiş kakışlar. Bana da yapılan darbeler oldu. Abartılacak pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolcu ilk yarıda kendisini ön tarafa doğru atıp vurmak istiyor. Biraz itmiş gibi duruyor ama sadece arkadan elime dokundum. İkinci yarıda da herhangi bir baskı itme yok. Futbolun içinde olacak temaslar. Sahanın içerisinde 4 tane hakem var, VAR'da hakemler var. Ona göre faul ya da penaltı yönünde uyarılırdı" diye konuştu.
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Sadık Çiftpınar, Milli takıma davet edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine ise şöyle konuştu: "Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Formayı üzerime geçirdiğim andan itibaren bana destek oldular. Onların varlığı desteği çok önemli. Şu zor şartlarda sahada ayakta kalabiliyorsak onların sayesinde oldu. Milli takımı uzun zamandır bekliyordum. Çağrılan arkadaşlarımızda kaliteli futbolcular. Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur."