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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Mart 2019 - 18:51,

Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı...

Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra ligde aldığı iyi sonuçlarla büyük çıkış yakalayan ve üst sıralara tırmanan Çaykur Rizespor'da, maç sonu duygusal anlar yaşandı. 

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İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı. 

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Ligin 17 haftalık ilk bölümünde, sadece bir galibiyet alarak 12 puanla ligin son sırasına demir atan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıya fırtına gibi bir giriş yaptı. 

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18. haftanın ilk maçında lig ikincisi Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Rizespor, Antalyaspor beraberliğe ile seriye son verdi. 

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Ligin 22. haftasında Bursaspor'u zorlu maçta deplasmanda yenen, sonraki haftada ise Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçen Çaykur Rizespor, ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. 

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24. haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 kaybeden Rize takımı, bugün konuk ettiği Kayserispor'u 3 golle geçerek Kadıköy'deki puan kaybını telafi etti.

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Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 haftada 19 puan alan Çaykur Rizespor, lider Medipol Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan ikinci takım oldu. 

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Karadeniz temsilcisi, 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı; 18. sıradan 11. sıraya yükseldi.

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Bu çıkışın ardından ise Çaykur Rizespor'da başarının getirdi büyük mutluluk ve sevinç gözyaşları vardı...

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Kulüp Başkanı Hasan Kartal, galibiyetin ardından Çaykur Didi Stadyumu'nda bulunan taraftarları selamladı.

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Duygusal anlar yaşan Kartal, gözyaşlarını tutamadı...

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Öte yandan deplasman tribününü dolduran Kayserisporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

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Kayserisporlu futbolseverler arasında tartışma yaşanırken; güvenlik güçleri taraftarlar arasındaki arbedeye müdahale etti.

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İşte o anlar...

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