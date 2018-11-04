Maç sonu fena yüklendi... 'Yakışıklı sözüm sana!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarının hedefinde ise iki isim vardı... İşte o eleştiriler ve çarpıcı sözler...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - 4-1'lik Rize galibiyetinin Başakşehir'e yetmeyeceğini söylemiştim. Çünkü Güneş,2-1 öndeyken 10 kişilik rakibine karşı Medel'i almak zorunda kalmıştı. Gerisini siz hesap edin. Dünkü maç siyah beyazlılar için bir eşik maçıydı. Bu takımı ancak zirveye çıkmak motive edebilrdi ancak dün bu şansı kullanamadı. Kullanamazdı da çünkü hücumcu profili çok zayıf (dün Quaresma da yoktu) bu takımın. Yine söylüyorum; Beşiktaş'a taze kan lazım.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Bu maçın verdiği mesaj : Başakşehir takımca oynuyor. Beşiktaş ise bireysel performansa umut bağlamış durumda. Öylesi de o kadar kolay değil. Bir not daha: Şenol Güneş, Caner Erkin’den nasıl yararlanacağını bir kez daha düşünmeli. Klasik bir bek değil. Kanat oyuncusu mu? Sayılmaz. Hele yaptığı uzun ortalar... Her defasında rakip takıma atılan ve karşı hücümu başlatan pas olarak geçerlilik kazanıyor. Ne yapalım? Gerisini Caner düşünsün!
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Rakibin defans ve kaleci başarısına takıldı. Baştan sona üstün getirdiği maçta zirve yarışı için çok önemli 3 puan kaybetti. Aslında bu kadar baskı tam Quaresma'nın oyunu içindi ama geçen hafta gördüğü saçma sapan kart yüzünden oynayamadı. Başakşehir'in uzun zamandır bu kadar silik bir futbol oynadığına şahit olmadım.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Yedekten gelerek sıkışık maçları çevirebilecek potansiyeli olan Oğuzhan ve Tolgay gibi oyuncular yerine genç Güven’in sahaya gönderilmiş olması. Beşiktaş’ta sorun gerçekten büyük görünüyor. Başakşehir enerjisini tasarruflu kullanırken maç içinde onca yıpranmaya rağmen skoru bulamayan Beşiktaş’ı sisli günler bekliyor gibi..
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ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - Türkiye'de bazı şeyler değişecek inşallah. Konuşanlar, beyanat verenler değil, çalışanlar kazanacak. Çok büyük paralar yatırıp turşuları alanlar değil, mücadele edenleri alanlar kazanacak. Bakın, teknikten-taktikten falan bahsetmiyoruz, çünkü futbol ruhla oynanır. Bu ruh dün Başakşehir'de vardı, Beşiktaş'ta yoktu. O zaman Fikret Orman'ın şunu söylemesi lazım; Ey ruh bize de gel!
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Querasma’nın yokluğu hissedildi.. çünkü hareketli bir Beşiktaş vardı. Hiç durmayan ve arayış içinde olan. Eğer Querasma olsaydı bu anlamda işler farklı olabilirdi. Fakat şu gerçeği unutmamak gerekir... Dengeli oynamayı başaran ve skor koruma özelliği ile ön plana çıkan bir Başakşehir takımı vardı. Tabii ki pozisyonlar verdiler ama zorlandıkları anda da Mert devreye girdi.
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Başakşehir dün akşamki maçı kazanarak altın değerinde bir 3 puan kazandı. Büyük umutlarla alınan Adem Ljajic dün son 25 dakikada şans bulsa da bir varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sorunu olan formsuzluk dün de aynı şekilde devam etti. Kartal, bir an önce toparlamazsa şampiyonluk treni kaçacak.
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Love olsun, Mustafa olsun, top tutan oyuncular değil. Üstelik dün gece de çok top kaybettiler. Beşiktaş oyunu belli bir yere kadar getiriyor ama orada ya top kaybediyor ya da kötü pas yapıyor. Dün gece ilk yarıda bunu çok sık gördük. Aslında Başakşehir gibi orta sahası çok top yapan bir takıma karşı çift santrforla başlamak ne derece doğruydu? Çünkü bir orta saha eksik oynuyorsunuz ve üstelik orta sahada meziyetli, top yapabilen Beşiktaşlı sayısı da sıfır.
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ALİ ECE (FANATİK) - Epureanu’nun duran top savunmasında Atiba ile eleştirilmesi ise en büyük hataydı. Lens’in kötü performansı ise öncelikle kendi hatası: Lens böyle oldukça Beşiktaş Quaresma’ya mecbur. Quaresma yokken Beşiktaş her şeyi denedi, özellikle son 10 dakika çok uğraştı ama disiplinli derin savunmayı aşamadı.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Başakşehir'i kötü gününde yakalamışsın, sahasından çıkamıyor ev sahibi takım, o baskı da golü atacaksın. Atamazsan kazanamazsın. Ve yakışıklı Karius için de bir kaç cümlem var... Şu gece gezmelerine az ara ver, kendine bak. Bu halin hal değil haberin ola. Yediğin gol evlere şenlikti ve o golün moral bozukluğunu atlatmak çok uzun sürdü. Yani bu mağlubiyetin ilk sorumlusu sensin "Yakışıklı!"
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı...
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Beşiktaş kötü gidişini sürdürdü.
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İşte Başakşehir'in 1-0 kazandığı Beşiktaş maçından çarpıcı kareler...