Maç sonrası saha karıştı! Volkan Demirel...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-1 üstün ayrılırken, maç sonunda saha karıştı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Fenerbahçe ile Göztepe ligin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ı son dakikada buldukları golle 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karıştı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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JAHOVIC VE SKRTEL KAFA KAFAYA GELDİLER
Fenerbahçe - Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte Jahovic ile Skrtel arasında tartışma çıktı. Ardından Volkan Demirel koşarak geldi ve Jahovic'i tuttu. Sonrasında ise Volkan Demirel'i tuttu ve devamında Selçuk Şahin de dahil olunca saha karıştı. Skrtel'in üzerine giden Selçuk Şahin, Slovak futbolcuyla kafa kafaya geldi.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN DEMİREL'İ ZOR TUTTU
Bu yaşanan kavganın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da sahaya inerek oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın yaşandığı yere doğru gelen ve çok sinirlenen Volkan Demirel'i sakinleştirmeye çalışan Aykut Kocaman, futbolcularına soyunma odasına gitmelerini söyledi.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Gerginlik sonrası Selçuk Şahin ve Martin Skrtel sarı kart gördü. O anlar objektiflere böyle yansıdı.