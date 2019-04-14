Maç öncesi olay! Volkan ve Hasan Şaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Belhanda karşılaşma öncesinde tribünleri coşturdu. Zemini kontrol etmek için sahaya çıkan Galatasaray takımında Belhanda sarı kırmızılı tribünleri yumruk şovu ile coşturdu. Sahaya dua ederek çıkan Belhanda Galatasaray taraftarlarına doğru koşup coşturduktan sonra cep telefonu ile tribünleri çekti.
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Galatasaray taraftarlarını, Kadıköy'e Başkan Mustafa Cengiz uğurladı.Deplasman tribününde karşılaşmayı izleyecek olan Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'nda toplanıp toplu halde Kadıköy'e gitti. Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara ise Başkan Mustafa Cengiz sürpriz yaptı. Başkan Cengiz ile birlikte Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Genel Sekreter İlber Aydemir sarı kırmızılı taraftarları otobüslerle stattan ayrılırken başarı dileyerek bizzat kendileri yolcu etti.
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Türk Telekom Stadyumu'ndan kalkan otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkan sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınmaya başlandı. Galatasaraylı taraftarlar yanlarında getirdiği taklit paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin ' Fener Ol' adı altında başlattığı yardım kampanyasına gönderme yaptı. Ülker Stadyumu'nda derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stada yakın metrobüs ve metro duraklarında bekçiler hazır bulunurken, stat çevresinde de emniyet güçleri taraftarları aradı.
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Terim tecrübe farklı ile seçimini Semih Kaya'dan yana kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta boyunca stoperde merak edilen tercihini Semih Kaya'dan yana kullandı. Marcao ile Luyindama'nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Terim, Donk'un yanında Semih Kaya'ya görev verdi. Bugüne kadar 15'i Fenerbahçe'ye karşı olmak üzere 38 derbi mücadelesine çıkan Semih Kaya'ya ilk 11'de görev veren Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı yedek kulübesinde oturttu.
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Fenerbahçeli futbolcular, hayatını kaybeden Can Bartu'yu unutmadılar...
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ISINMA esnasında Fenerbahçe tribünleri uzun süre Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.Daha sonra sarı kırmızılı taraftarlar, Şaş’ı çağırdı. Şaş da Galatasaraylıların bulunduğu tribüne doğru gitti. Bu esnada Fenerbahçe tribünlerinden atılan su şişesi Şaş’a isabet etti. Hasan Şaş su şişesini alıp, suyu içip sinirle kenara doğru attı.
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O esnada bir ayakkabı da Şaş’a doğru geldi. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de, taraftarı kışkırttığı gerekçesiyle Hasan Şaş’ın yanına doğru gitti.
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Ardından iki takım taraftarları uzun süre karşılıklı tezahüratlarda bulundu.
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İşte o anlar...
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Kadıköy Ülker Stadı'nda karşılaşma öncesinde sarı lacivertli taraftarlar toplu halde Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'a küfürlü tezahüratta bulundu