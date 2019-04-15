Maç bitti, saha bir anda karıştı! Belhanda ve Jailson...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMaç bitti, saha bir anda karıştı! Belhanda ve Jailson...
GeriSpor Maç bitti, saha bir anda karıştı! Belhanda ve Jailson...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
15 Nisan 2019 - 01:32,

Maç bitti, saha bir anda karıştı! Belhanda ve Jailson...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın sonunda gerginlik yaşandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/21

İşte detaylar...

2/21

Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren dev derbide, gerilimli anlar yaşandı.

3/21

Hakem Ali Palabıyık'ın bitiş düdüğüyle birlikte, iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

4/21

Galatasaraylı Younes Belhanda ile Fenerbahçeli futbolcular Martin Skrtel ve Jailson arasında tartışma yaşandı.

5/21

Faslı orta saha ile Jailson arasında yaşanan tartışmaya Martin Skrtel de dahil oldu.

6/21

Saha bir anda karışırken, Fenerbahçe'de Dirar, Galatasaray'da ise İsmail Çipe başta olmak üzere, diğer futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden son buldu.

7/21

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Comolli de sahaya girerek oyuncuları ayırmaya çalıştı.

8/21

Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Dirar, milli takımdan arkadaşı Belhanda'nın yanına giderek sarılıp bir şeyler söyleyerek tansiyonun düşmesini sağladı.

9/21

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom'da oynanan maçın sonunda kavga çıkmış ve iki takım oyuncuları büyük cezalar almıştı.

10/21

İşte o anlar...

11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Derbi sonrası dikkat çeken detay! Başkan Koç, sahanın içinde...

Maç öncesi olay! Volkan ve Hasan Şaş...

Galatasaray taraftarları Kadıköy'e böyle gitti!

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Loris Karius...