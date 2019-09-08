Maç bitti omuzlara alındı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte maç esnası ve sonrası ile ilgili önemli detaylar...
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YUSUF YAZICI'NIN KAŞI AÇILDI
Andorra maçında yüzüne arka arkaya aldığı darbeler sonucu Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı. Saha kenarında kaşına pens atılan Yazıcı, mücadeleye sargı ile devam etti. Türkiye-Andorra maçına 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, ilk yarıda yüzüne arka arakaya darbeler aldı. Yüzüne aldığı üçüncü darbede kaşı açılan milli yıldız, 24. dakikada saha kenarına gelerek kaşına pens atıldı. Yazıcı mücadeleye kaşında sargı ile devam etti.
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757 GÜN SONRA İSTANBUL'DA
Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul'da maça çıktı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Andorra'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayan Türkiye, 4 yıl 10 ay sonda İstanbul taraflarıyla buluştu. İstanbul'da son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynayan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, 1757 gün sonra tekrar İstanbul'a döndü. Söz konusu mücadele öncesinde kadroda yer alan Volkan Demirel, ısınma sırasında tribünle yaşadığı gerginlik sonucu stadı terk etmişti. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı kritik maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protokol tribününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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AY-YILDIZ GURUR
Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu. Türkiye, Beşiktaş Park'ta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Güneş'in sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen mücadele ediyor.
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EMRE BELÖZOĞLU DALYA DEDİ
Türkiye A Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Andorra ile yaptığı müsabakada kaptan Emre Belözoğlu 100. maçına çıktı. Bugün yeni yaşına giren Belözoğlu’na Milli Takım tesislerinde doğum günü pastası da kesildi. Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı. Ay-yıldızlı takımda maça ilk 11’de başlayan kaptan Emre Belözoğlu, bu müsabaka ile Türkiye forması altında 100. maçına çıktı. Kırmızı-beyazlı forma ile bugüne kadar 99 maça çıkan 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu 9 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye formasıyla ilk golünü 2 Eylül 2000’de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012’de Estonya ile oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti.
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Emre Belözoğlu, "Hem doğum günüm hem de 100. maçım. 13 yaşından beri, 1993'ten beri göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıyoruz. Bütün hocalarıma ve Şenol Hocama teşekkür ederim. Beraberlik olsaydı, olumsuz anlamda benim için unutulmayacak bir maç olabilirdi." diye konuştu.
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MAÇ SONUNDA OMUZLARA ALINDI
A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından Kaptan Emre Belözoğlu’na büyük destek vardı. 90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül’de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin ‘Emre’ tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu’nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3’lü çekti.
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Form grafiğini sürekli artıran Ozan Tufan, son dakika golüyle mililere 3 puanı hediye etti.