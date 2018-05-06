Maç bitti, Gomis gözyaşlarını tutamadı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray, Akhisarspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk için avantajını devam ettirdi. Maç sonunda ise Galatasaray'ın golcü ismi göz yaşlarını tutamadı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. İşte maçta kare kare yaşananlar...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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ÖNCE AKHİSAR KAÇIRDI
Galatasaray karşısında 31. dakikada penaltı kazanan T. M. Akhisarspor’da Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı dışarı attı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T. M. Akhisarspor ile mücadele ediyor. İlk yarıda mücadele 2-0 devam ederken, Akhisar 31. dakikada penaltı kazandı. Muslera'nın Seleznyov'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 33. dakikada topun başına geçen yeşil-siyahlıların başarılı futbolcusu Soner Aydoğu, topu kalenin üzerinden dışarı attı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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"YUKARIDA ALLAH VAR"
Akhisar'ın penaltıyı kaçırması üzerine Muslera ve Fernando " Yukarıda Allah var" şeklinde işaret yaptı. Ayrıca Gs yedek kulübesi de Ali Palabıyık’a “yukarıda Allah var” işareti yaptı
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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TERİM VE LOPES ATIŞTI
Miguel Lopes ofsayt kararına itiraz ederken kenarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de, bu kararın doğru olduğunu ifade edercesine Ali Palabıyık'a dönüp baş parmağı ile bu kararı onayladı.Lopez, Terim'e saha içinde el kol hareketleri yapınca bir anda oyun durdu ve tansiyon yükseldi. Ümit Davala ve Selçuk İnan başta olmak üzere Galatasaray kulübesi bir anda saha kenarına koşarak Lopez'e büyük tepki gösterdi. Araya girenler tansiyonu düşürdü Terim'le maçın son dakikalarında tartışma yaşayan Miguel Lopes maç sonu açıklamalarda bulundu. Miguel Lopes, Terim'le yaşadığı tartışmayla alakalı "Pek hoş olmayan bir konuşma geçti aramızdaz sahada olan sahada kalır. Bu yüzden bir şey söyleyemem." dedi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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AKHİSAR KULÜBESİNE TEPKİ
Serdar yerde kaldığı için oyunu durduran hakem Ali Palabıyık ve yardımcılarına Okan Buruk tepki gösterdi. Serdar Aziz yerde iken oyunun oynatılmasına tepki veren Fatih Terim, Okan Buruk ve yardımcıları bu itirazı yapması üzerine Akhisar Belediyespor kulübesine doğru dönerek Serdar'ın yerde yattığını sinirli şekilde işaret etti
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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RODRIGUES SIRTLIYOR
Galatasaray’ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Akhisar karşısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. Rodrigues, ayrıca ligin ikinci yarısındaki 15 maçta 12 kez gole katkı yaptı. (7 gol ve 5 asist) Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini Garry Rodrigues açtı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza alanına iyi takip eden Rodrigues, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçerdi. 18. dakikada Rodrigues, sahneye bir kez daha çıktı. Dany sıyrılarak hızla ceza alanına giren başarılı futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu.Akhisar karşısında takımı adına 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon ligin ikinci yarısında oynadığı 15 karşılaşmada 7 gol, 5 asistle 12 kez katkıda bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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FEGHOULİ CEZALI
Akhisarspor maçında sarı kart gören Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü ve Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T.M. Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş sarı kart sınırındaydı. 31. dakikada Akhisar’ın kazandığı penaltı sonrasında Feghouli, itirazlarından dolayı maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Cezayirli futbolcu, gelecek Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başladığı müsabakanın 70. dakikasında yerini Sinan Gümüş’e bıraktı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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GOMİS ÖNCE KAÇIRDI SONRA AĞLADI
Galatasaray, geçen haftaki Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında penaltı kaçırdı. Gomis, bu sezon daha öncede Konyaspor karşılaşmasında kaçırmıştı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarpor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90. dakikasında sarı-kırmızılılar Linnes’in ceza sahası içinde düşürülmesinden ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Fransız golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya attı. Yıldız futbolcu, penaltıyı kaçırdığı gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı. Gomis, geçen hafta Türk Telekom Stadyumu’ndaki Beşiktaş derbisi ve içerideki Konyaspor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı. Fatih Terim ise bu maçtan sonra "Yine penaltı olursa Gomis'e attırırım" demişti. Terim sözünü tutsa da Fransız golcü tekrar çerçeveyi bulamadı. Gomis maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Gomis'in penaltı kaçırmasıyla sarı-kırımızılı cephede stres tavan yaptı. Galatasaray'ın yaşadığı yüksek tansiyon fotoğraflara da yansıdı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Selçuk İnan korneri kullanmaya geldiğinde Akhisar tribünlerinden sahaya ayakkabı fırlatıldı. Ayakkabıyı sahadan Miguel Lopez aldı.