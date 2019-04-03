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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
02 Nisan 2019 - 23:25,

Maç bitti, gerginlik bitmedi! Son düdük sonrası üzerine yürüdü...

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta büyük gerginlik yaşandı...

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İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı.

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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç, kıran kırana mücadeleye sahne olurken, zaman zaman gerginlikler yaşandı.

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Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya daha iştahlı çıkan iki takım oyuncuları arasında, ikili mücadeleler sonrası gerilimli anlar yaşandı.

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Maçın 71. dakikasında hava topu mücadelesinde Malatyasporlu Guilherme'ye sert bir faul yapan Luyindama, kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Gördüğü kırmızı kart sonrasında Süper Lig'in 27 ve 28. haftalarında oynanacak maçlarda cezalı duruma düşen Luyindama, hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu.

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İki takım futbolcuları, hakem Halil Umut Meler'in etrafını sararken, bu anlarda büyük gerginlik yaşandı.

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Hakemin kırmızı kart kararının ardından oyuncular adeta birbirine girdi.

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Malatyasporlu Kamara ve Galatasaraylı Ndiaye arasında tartışma çıktı.

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Diğer futbolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden yatışırken, hakem olaylar sonrasında kartına başvurmadı.

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Terim çok öfkelendi...

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, Luyindama'ya çıkan kırmızı kart sonrasında çok sinirlendi.

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Mücadelenin hakemine tepki gösteren Terim, 4. hakeme de pozisyonla alakalı itirazda bulundu.

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Tecrübeli teknik adam, çok öfkelenirken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.

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Mustafa Cengiz düşünceli...

Maçı locadan takip eden Başkan Mustafa Cengiz'in, mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken, düşünceli halleri, foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.

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Son düdük sonrası ortalık karıştı! 

Hakemin karşılaşmayı bitiren düdüğünün ardından saha yine karıştı.

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda ile Malatyaspor'un golcüsü Kamara arasında tansiyon yükseldi.

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Çılgına dönen Kamara, Faslı oyuncunun üzerine yürürken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.

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