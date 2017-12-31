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Lukaku sahanın ortasında bayıldı! Şoke eden anlar...

Manchester United, Premier Lig'in 21. maç gününde Southampton'ı ağırladı. 0-0 biten mücadelenin henüz 10. dakikasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Fotoğraflar: Ajans
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Kırmızı Şeytanlar'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 10. dakikada sakatlandı ve sevenlerini korkuttu.

Fotoğraflar: Ajans
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Southamptonlı futbolcu Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraflar: Ajans
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Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı. Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldız, bayıldı.

Fotoğraflar: Ajans
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İngiliz basınında çıkan ilk haberlere göre Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: Ajans
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Maçın ikinci yarısı oynanırken yıldız oyuncudan haber geldi...

Fotoğraflar: Ajans
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Kulüp doktorlarının yaptıkları ilk inceleme sonrasında Lukaku'nun, korktukları kadar ciddi durumunun olmadığı anlaşıldı.

Fotoğraflar: Ajans
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Hastaneye götürülmediği kaydedilen oyuncu, kafa çarpışması yaşadığı için iki gün gözlem altında tutulacak.

Fotoğraflar: Ajans
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Jose Mourinho, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada Lukaku'nun iki maç forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fotoğraflar: Ajans
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Maç öncesinde konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, Lukaku'yu çok kullanması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlamıştı.

Fotoğraflar: Ajans
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Başarılı çalıştırıcı, "Lukaku'yu çok oynattığımın farkındayım ancak oynatmaya mecburum."

Fotoğraflar: Ajans
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"Zlatan henüz fiziksel olarak üst düzey durumda değil. Mecburen oynatıyorum ancak onu dinlendirmek de istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Ajans
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Bu yaz Manchester United'a transfer olan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 29 maça çıktı. Lukaku ligde 10 gol 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol üretti.

Fotoğraflar: Ajans
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Belçikalı yıldız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise 8 maçta rakip filelere tam 11 gol bıraktı.

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