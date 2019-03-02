Lucescu ilk kez konuştu! Şenol Güneş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş'la da anılan tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
İşte Rumen teknik adamın açıklamaları:
2/11
'Beşiktaş'ı şimdi sormayın''
Şenol Güneş çok iyi bir teknik adam. Başarılı ve çalışkan, bu görevi hak ettiğini düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Uzun süreli sözleşmesi olması da çok iyi. Başarılı olacaktır. Bana Beşiktaş sorusu sormayın lütfen. Şu anda Bükreş’te dinleniyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Bu soruyu bir ay sonra cevaplarım. Türkiye’yi seviyorum, herkese selamlar.
3/11
'Gençlerimizi kaynaştırdık'
Ne demek, ‘Lucescu başarısız!’ Buna kesinlikle katılmıyorum. Ben yeni bir takım, yeni bir jenerasyon kurmak için geldim. Bunun ilk adımını da attığımı düşünüyorum. İyi bir ekip bıraktım ardımda. 7 farklı ülkeden gelen gençlerimizi kaynaştırdık. 4-5 idman, 4-5 takım toplantısı ile yaptık bunları. Üstelik çoğu kendi takımlarında direkt oynamayan isimler, İsveç’in, Rusya’nın en iyilerine kafa tuttu.
4/11
Çarpıcı bir 2002 örneği
Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden takımlarımız... Türk oyuncu var mı kadrolarında; ‘Hayır’ Peki o yabancılar ülkelerinin en iyileri mi; ‘Hayır’. Gençlerimiz ne yapacak bu durumda! 2002’de ben Galatasaray’ın başındayken 8 oyuncum milli takımın direkt oyuncusuydu. Beşiktaş’ta çalıştığım dönemde de öyle. Grup halinde gidip milli takımlarını mükemmel temsil ediyorlardı.
5/11
''Şikayet değil harekete geçirmek''
Lucescu sürekli şikayet ediyormuş. Anlayın lütfen... Bu şikayet değil, söylenmek değil. Harekete geçirmek. Ocak ayında Antalya’da tüm hocalara tek tek gittim ve ‘Ne olur gençlere forma verin’ dedim. Şimdi şimdi takımlarında oynamaya başladılar. Bu beni çok mutlu ediyor. Milli takıma büyük pozitif etkisi olacaktır. Kaliteli yerli oyuncular takımın kimyasını artırır, taraftarları başka duygularla sevindirir. Tabi ki tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız vardı. Ancak sakatlanmaktan korkuyorlar. Çünkü sakatlanınca pozisyonunu ve maaşını kaybetme riski var. Onları anlıyorum ama böyle olmaz.”
6/11
''Yıldızlarla da diyaloğum iyi''
Arda, Emre, Burak... Hepsiyle iyi diyaloglarım var. Onlarla sürekli konuştum, ‘İyi seviyeye gelin çocuklara ağabeylik yapın’ dedim. Şu formdaki Burak’ı kim almaz. Arda da öyle, yavaş yavaş geliyor.
7/11
''8 oyuncu gelmek istemedi''
Mayıs ayının sonunda İran, Tunus ve Rusya maçları için aday kadroya birçok oyuncu davet ettim. Uluslar Ligi hazırlığı için önemliydi. Tam 8 futbolcu gelmek istemedi! Gençlerimiz... İrfan Can, Çağlar, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Yunus Mallı. Hepsi pırıl pırıl. Bir kez para konusu, bonus konusu yapmadılar. Koşa koşa geldiler. Milli takım ruhu bu işte. Ayrıldığımı duyunca beni aradılar. Bana teşekkürlerini ve minnetlerini sundular. Onlardan aldığım telefonlar ve mesajlar benim için çok değerli. Gelecekte Türk Milli Takımı’na büyük hizmetleri olacak.
8/11
Lucescu, birlikte çalıştığı ve önceki gün görevi bırakan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’den övgülerle bahsetti:'Demirören çok emek verdi'
''3-4 katı teklifler vardı''
Demirören’in görevini bırakmasına üzüldüm. Kendisiyle yıllar öncesine dayanan çok özel bir ilişkimiz var. Her şeyden önce iyi dost olduğumuzu düşünüyorum. Pozitif ve egolarından arınmış biri. Hep çözüm odaklı. Benimle anlaşmak için Romanya’ya kadar geldi. Bükreş’te oturup konuştuk. Futbolla ilgili fikirlerimiz genelde uyuşuyordu. Yani ben Türk Milli Takımı’nın başına Yıldırım Demirören için geldim. Tam 3-4 katı teklifler vardı. Başkan, ‘Gel yeni bir takım kuralım’ dedi, tereddüt etmeden geldim. ''Sporun içinde kalmalı''
Yıldırım Demirören’in yaptıklarını kimse inkar edemez. Özellikle kulüpler için çok emek verdi. Tesisleşme konusundaki çabaları da takdir edilmeli. Milli takım için de çok çabaladı. Sporun, futbolun içinde kalmalı.
9/11
''Aramızda kırgınlık yok''
Benim kontratım yazın bitiyordu. Sayın Başkan’la oturduk, kendisine, ‘Benim yerime bir hoca gelirse, Euro 2020 elemelerinin ortasında göreve başlayacak. Bu milli takım için sağlıklı olmaz’ dedim, hak verdi. Elemelerin başında gelmesi konusunda anlaştık ve dostça ayrıldık. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Para konusunda da en ufak bir problem olmadı. Çalıştığım kulüplerin hiçbirinde maddiyatla ön plana gelmedim zaten.
10/11
Lucescu, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Park'ta izlemişti...