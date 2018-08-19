Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Love sabırları taşırdı! 'Giderim ama bir şartım var'
Göztepe’nin transfer listesinde 1 numarada bulunan Brezilyalı golcü Vagner Love'ın şartı var...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında bugün Büyükşehir Bld. Erzurum ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon başından beri Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Pedro Franco, Anderson Talisca, Denys Boyko, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Atınç Nukan’la yollarını ayıran siyah-beyazlılarda son yolcu isim ise devre arasında Alanya’dan alınan Vagner Love...
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Göztepe'nin İsveçli golcü Marcus Berg’den istediği astronomik rakam nedeniyle vazgeçmesinin ardından transfer listesinin 1 numarasına Brezilyalı golcü yazıldı. 2 kulüp yetkililerinin anlaşma noktasında çok yakın oldukları 34 yaşındaki oyuncunun ayrılmak için Beşiktaşlı yetkililerden tek bir isteği bulunuyor.
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Sarı-kırmızılıların bonservisi ile almak istediği Love’ın bu konudaki cevabı, “Satılık gitmem. Burada kendimi daha gösteremedim. Geçen sezon devre arasında gelmem nedeniyle, iyi form tutamadım ve kendimi gösterme fırsatı da bulamadım. Türkiye’de bir yere gidersem kiralık gider ve formda şekilde geri dönerim” dediği öğrenildi.
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Ayrıca Kartal’dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcünün gelecek sezon alacağı paranın 1.1 milyon Euro’sunu Göztepe’nin, diğer yarısı olan 1.1 milyon Euro’yu da siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi. (Vatan)
Fotoğraflar: Arşiv
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Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun Premier Lig'de alkışları topladı! Everton sahasında Southampton'ı 2-1 yenerken, Milli oyuncumuz Cenk, 73 dakika oyunda kalıp iyi performans sergilediği maçta alkışlarla oyundan çıktı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...