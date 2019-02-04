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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
04 Şubat 2019 - 11:41,

Love Beşiktaş'ı topa tuttu: 5 ay boyunca...

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Corinthians'a transfer olan Vagner Love, ülkesi Brezilya'da verdiği bir röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı yönetime sitem etti.

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Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Corinthians'a transfer olan Vagner Love, ülkesi Brezilya'da ses getirecek açıklamalar yaptı. Gazeta Esportiva'ya konuşan 34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlatırken Beşiktaş yönetimini bombaladı. İşte Love'un o sözleri:

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"Beşiktaş'ta yaşadığım sorun, bana gelip hiçbir şey söylememeleriydi. Oysaki problem neyse benimle konuşmaları gerekiyordu. Bir sorun mu var? Gelir, yüzüme söylersiniz."

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"Kulüp ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyordu. Ancak hiçbir zaman gelip de benimle yüz yüze konuşmadılar. 5 ay boyunca ne paramı alabildim ne antrenman yapabildim."

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"Sonuç olarak yaptığım şeyden ötürü çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun ki şu rahat bir hayatım vardı ve yaşananlar beni olumsuz yönde etkilemiyordu."

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"Yaşananlara rağmen çalışmalarımı sürdürdüm. Çünkü biliyordum ki elbet bu problem bir çözüme kavuşacaktı. Bu da burada verdiğim bir röportaj sonrasında oldu. Maaşımın ödenmemesi hâlinde FIFA'ya gideceğimi söylemiştim. Bu ifademden sonra bana ulaştılar ve anlaşma sağladık."

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Vagner Love geçtiğimiz günlerde yeni takımı Corinthians için sağlık kontrolünden geçmişti...

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