Londra'da olay hırsızlık! Tamara Ecclestone'un 60 milyon avroluk mücevheri çalındı!

Spor Arena Dış Haberler | Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone, hayatının en kötü dönemlerinden birini geçiyor.
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Noel tatili için Lapland'a giden Tamara Ecclestone'un Londra'daki villası, hırsızların hedefi oldu.
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Henüz kimliği açıklanmayan 3 hırsız, 24 saat görevde olan güvenliklerden kaçmayı başararak gizlice villaya girmeyi başardı.
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Hırsızlar, toplam değeri 60 milyon avroyu bulan mücevherleri ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.
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Çalınan mücevherlerin arasında babası Bernie'nin düğün hediyesi olarak verdiği ve toplam değeri 80 bin pound olan Cartier bileziği de bulunuyor.
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The Sun'da yer alan habere göre; bahsi geçen üç hırsız eve bahçeden içeriye girdi.
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Londra polisi, soygunu doğruladı ve polis ekiplerinin gece 23:00'te olay yerine intikal ettiğini duyurdu.
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Polis yetkilileri olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını açıkladı.
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Kraliyet ailesinden Prens William ve Düşes Kate'in de yaşadığı "Billionaire Row" isimli Kensington bölgesinde bulunan villa, Londra'nın en güvenli bölgelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Kraliyet ailesinden Prens William ve Düşes Kate'in de yaşadığı "Billionaire Row" isimli Kensington bölgesinde bulunan villa, Londra'nın en güvenli bölgelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Ecclestone'un villasında toplam 57 oda bulunuyor.
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Hırsızların evin tamamını gezerek mücevherleri çalmalarının yaklaşık 50 dakika sürdüğü belirtildi.
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The Sun ayrıca, hırsızların evin büyüklüğü sebebiyle 2 kasayı bulamadığı da kaydedildi.
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Haberde şu ifadeler kullanıldı:
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Hırsızlık şoke edici çünkü Londra'nın en güvenlik bölgelerinden ve şehrin en güvenli caddelerinden birinde oldu. Hırsızlar 50 dakika boyunca evde kaldılar. İki odada yer alan gizli kasaları açmak için yeterli vakitleri vardı ancak o odaları bulmak kolay değil."
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Cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Tamara Ecclestone, sosyal medyada da bir hayli popüler.
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Tamara Ecclestone'un yaklaşık 450 bin takipçisi bulunuyor.