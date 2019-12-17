Londra'da olay hırsızlık! Tamara Ecclestone'un 60 milyon avroluk mücevheri çalındı!

Hırsızlık şoke edici çünkü Londra'nın en güvenlik bölgelerinden ve şehrin en güvenli caddelerinden birinde oldu. Hırsızlar 50 dakika boyunca evde kaldılar. İki odada yer alan gizli kasaları açmak için yeterli vakitleri vardı ancak o odaları bulmak kolay değil."