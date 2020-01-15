Londra'da çılgın parti! 22 manken ve Guardiola'nın öğrencileri...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi.Villa Park'da oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf 6-1 gibi farklı bir skorla Manchester City oldu.Arjantinli yetenek Sergio Agüero'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, öğrencilerine felekten bir gece çalmaları için izin verdi.Bunun üzerine Manchester City forması giyen futbolcuların da Londra'da bulunan Cheshire Hotel'de 22 mankenle çılgın bir parti verdiği öne sürüldü.Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından anbean paylaştılar.Modeller, gece boyunca alkol aldıkları anları ve bikiniyle havuza girdikleri özel anlarını takipçilerine aktardılar.Ancak bu paylaşımlarda hiçbir futbolcu ya da Manchester City ile ilişkilendirilebilecek birileri yer almadı.The Sun'de yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın bu çılgın partiden haberi vardı ve oyuncularına izin verdi. Ancak geceye mankenlerin katılacağından habersizdi.Kulübe yakın bir organizatörün düzenlediği kaydedilen partiye katılan modellerin İtalya'dan sırf bu gece için geldikleri iddia edildi.The Sun, ismini açıkmaladığı kaynağının açıklamalarını da sayfasına taşıdı. İşte o sözler:Futbolcular için ertelenmiş bir yılbaşı partisi gibiydi. Oyuncuların bu tarz işlerini organize eden bir adam, aylardır bu partiyi ayarlamakla uğraşıyordu.Bence eşleri, bu kadınların da partiye geldiğini duyunca çok şaşıracak. Partiye gelen sakınlar belkide Milan'daki Manchester City taraftarlarıdır.Öyle ya da böyle hepsi çok güzeldi ve gerçekten eğleniyor gibiydiler. Aynı şey oyuncular için de geçerli.Bir başka ismi açıklanmayan kaynak ise, futbolcuların otelin içinde mankenlerle vakit geçirmediğini ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.Geceye katılan modellerden biri olan Amira Paula, The Sun muhabiriyle ayaküstü yaşadığı diyalogda partiye ilişkin konuşmayı kabul etmedi.Amira Paula ve yanındaki arkadaşı, otelden ayrılırken The Sun muhabiriyle karşılaştı. Muhabir, bir İtalyan gazetesinde yayınlanan parti haberini ikiliye gösterdi.Amira Paula ve arkadaşı, soruları cevapsız bırarak yanlarındaki erkek görevli eşliğinde otelden ayrıldılar.The Sun muhabirinin gösterdiği söz konusu haberde, modellerin otele, Manchester City'li oyuncuları eğlendirmek için özel olarak getirildiğini iddia etmişti.81 odası bulunan otelin geceliğinin kişi başı 150 pound olduğu belirtildi.