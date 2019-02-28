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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Fotoğraflar: AP, AFP, Reuters
28 Şubat 2019 - 10:25,

Londra Derbisi'nde Harry Kane kasırgası! Kafa attı, herkesle takıştı...

Chelsea'ye 2-0 kaybeden Tottenham, Liverpool ve Manchster City'nin hatasız ilerlemesi sonrası zirve yarışından iyice koptu.

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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane, takımın düşüşüne sinirlenmiş olacak ki, Chelsea ile oynanan Londra Derbisi'ne vukuatları ile damga vurdu.

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Sarri'nin öğrencileri maç boyunca Kane'e nefes aldırmadı, Kane de bu duruma bir süre dayandıktan sonra oyun içerisinde birçok kişiyle tartıştı.

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Kepa'nın yerine kaleyi devralan Caballero ile bir pozisyonda anlaşamadı...

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Azpilicueta ile kafa kafaya geldi, hatta ekranlara İspanyol oyuncuya kafa attığı da yansıdı.

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David Luiz ikiliyi ayırmaya gelse de Kane'in tansiyonu maç boyunca oldukça yüksekti...

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Maçın hakemi bu pozisyonu uyarıyla geçiştirirken, Harry Kane'in görüntüler incelenip en az 3 maç ceza alacağı İngiliz medyasında geniş yer buldu.

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İleri top taşımakta zorlanan Tottenham orta sahası sebebiyle, zaman zaman geriye gelerek Jorginho ile de mücadele etti.

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Kante ile birlikte orta sahada başarılı bir performans ortaya koyan Jorginho, galibiyetin gizli mimarları arasındaydı...

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Oyuna sonradan dahil olan Ruben Loftus-Cheek'i bir pozisyonda yere serdi.

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İkiliyi ayırmaya gelen David Luiz ile de maç boyunca karşı karşıya geldiği için ikilinin arası sürekli elektrikliydi...

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Pozisyon sonrası ortalık karıştı. İki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

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Hem bu pozisyondaki müdahalesi, hem de yaşanan gerginliğe rağmen sarı kart görmedi.

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Maç sonunda ise David Luiz ile aralarında tartışma yaşandı. Harry Kane, taca giden topu almaya giderken yerde olan Luiz, ayağıyla Kane'e müdahale etti.

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Harry Kane de David Luiz'i ittirip karşılık verdi. Karşılıklı itişmeler sonrası araya giren hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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Karşılaşmayı 2-0 kazanan Chelsea, puanını 53'e yükseltirken; ligde üst üste 2. yenilgisini alan Tottenham ise Liverpool ve Manchester City'nin 8-9 puan gerisinde kalıp zirve yarışından koptu.

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Chelsea'nin Tottenham maçlarında atılan en güzel 5 golü... (VİDEO)

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