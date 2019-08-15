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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena | Fotoğraflar: Süleyman Arat
15 Ağustos 2019 - 10:52,

Liverpool - Chelsea maçında gözden kaçan detay! Yan hakem ve tribündeki sürprizler...

Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği İstanbul'daki Süper Kupa finalinde dikkat çeken detaylar vardı...

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Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım locada izledi.

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Mircea Lucescu da tribündeki yerini aldı ve dikkatle maçı takip etti.

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Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir de protokoldeydi.

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Abdullah Avcı ise Gökhan Keskin ve Cedi Osman'la birlikte büyük heyecanı yerinde takip etti.

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Dev maçta hakem Stephanie Frappart iyi bir performans ortaya koyarken yan hakemlerden İtalyan Manuela Nicolosi biraz heyecanlı gözüktü.

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Yüksek tempolu maçta pozisyonlara yetişmekte bir hayli zorlandığı görülen Nicolosi, kontra ataklarda zor anlar yaşadı.

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Nicolosi'nin ofsayt çizgisi içinde takip etmek zorunda olduğu son adamla aynı çizgiye yetişemediği anlar oldu.

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Buna rağmen tarihi finalde kadın hakemler genel anlamda başarılı bir performans ortaya koydu.

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Cüneyt Çakır da karşılaşma sonrası hakem triosunu tebrik etti.

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