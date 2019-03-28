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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28 Mart 2019 - 01:05,

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyada değeri 50 milyon eurodan yüksek oyuncuları inceledi.

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İşte detaylar...

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Futbol endüstrisi giderek büyürken, kulüplerin oyunculara ödediği bonservis bedelleri de dudak uçuklatmaya devam ediyor.

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Peki kaç oyuncunun asıl değeri 50 milyon eurodan fazla…

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KPMG Football Benchmark ekibi, dünyada değeri 50 milyon eurodan yüksek oyuncuları inceledi.

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Araştırmaya göre dünyada 87 futbolcunun değeri 50 milyon eurodan fazla…

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En fazla oyuncu Premier Lig'de

87 futbolcunun 40'ı İngiltere Premier Ligi'nde oynarken, 21'i La Liga'da top koşturuyor. 12 oyuncu ise Serie A'da oynuyor.

Ama dünyanın en değerli iki futbolcusu bu üç ligden değil…

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En değerli oyuncular listesinde üçüncü sırada Lionel Messi yer alıyor. Messi'nin değeri 203 milyon euro...

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İkinci sırada 215 milyon euroyla Kylian Mbappe yer alıyor.

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Toplam 87 futbolcudan en değerlisi ise 229 milyon euroyla PSG'nin yıldızı Neymar oldu.

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Ligue 1'deki 50 milyon euro ve üstü oyuncu sayısı ise sadece 7.

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Dördüncü sırada Mısırlı yıldız var

50 milyon euro ve üstü değeri olan en çok oyuncunun yer aldığı Premier Lig'de ise en pahalı isim 168 milyon euroyla Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah…

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Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise en değerli 8 oyuncu listesinde yer almadı.

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Listede Türk yok

50 milyon euro ve üstü en çok oyuncuyu kadrosunda bulunduran kulüp 11 isimle Manchester City oldu.

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Barcelona'da 8, Liverpool, Tottenham ve Real Madrid'de ise 7’şer oyuncu bulunuyor.

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87 oyuncunun 13'ü Fransız vatandaşı, 11'i Brezilyalı, 9'ü ise İspanyol.

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87 oyuncu arasında hiç Türk oyuncu bulunmuyor.

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