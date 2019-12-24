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Futbol
24 Aralık 2019 - 14:34,

Linnes'le beraber geliyor! 19 maçta 17 gol...

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve son hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

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Sarı kırmızılılar ocak ayında yapılacak transferlerle eksikliklerini kapatarak ligin ikinci yarısına sorunsuz girmek istiyor. Bu doğrultuda bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

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Yabancı sayısı nedeniyle kadro dışında kalan Martin Linnes'in gönderilecek yabancı futbolcuların ardından yeniden lig listesine alınarak sağ bekte formayı alması bekleniyor.

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Sol bekte ise Yuto Nagatomo'nun gönderilmesi planlanırken yerine Leipzig'de forma giyen Uruguaylı Marcelo Saracchi transfer edilecek.

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Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan 21 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önerisi ile sarı-kırmızılıların gündemine alınmıştı. Terim'in de geçer not verdiği oyuncu ile kiralık anlaşması 1.5 yıllık olacak.

5FORVETE SÜPRİZ İSİM

FORVETE SÜPRİZ İSİM

Sezonu kapatan Rumen futbolcu Florin Andone'nin yerine forvet arayışları da sürerken, Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

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Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de oynayan Tino Kadewere'nin peşinde olduğunu yazdı.

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23 yaşındaki Zimbabveli oyuncuyu La Liga ekiplerinden Valladolid ile Fransız temsilcisi Lyon'un da istediği kaydedildi.

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Haberde, bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi. (Sabah)

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