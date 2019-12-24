Linnes'le beraber geliyor! 19 maçta 17 gol...

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve son hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sarı kırmızılılar ocak ayında yapılacak transferlerle eksikliklerini kapatarak ligin ikinci yarısına sorunsuz girmek istiyor. Bu doğrultuda bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
2
Yabancı sayısı nedeniyle kadro dışında kalan Martin Linnes'in gönderilecek yabancı futbolcuların ardından yeniden lig listesine alınarak sağ bekte formayı alması bekleniyor.
3
Sol bekte ise Yuto Nagatomo'nun gönderilmesi planlanırken yerine Leipzig'de forma giyen Uruguaylı Marcelo Saracchi transfer edilecek.
4
Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan 21 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önerisi ile sarı-kırmızılıların gündemine alınmıştı. Terim'in de geçer not verdiği oyuncu ile kiralık anlaşması 1.5 yıllık olacak.
5
FORVETE SÜPRİZ İSİM
Sezonu kapatan Rumen futbolcu Florin Andone'nin yerine forvet arayışları da sürerken, Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.
6
Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de oynayan Tino Kadewere'nin peşinde olduğunu yazdı.
7
23 yaşındaki Zimbabveli oyuncuyu La Liga ekiplerinden Valladolid ile Fransız temsilcisi Lyon'un da istediği kaydedildi.
8
Haberde, bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi. (Sabah)