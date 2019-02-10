Lindsey Vonn kariyerini bronz madalyayla tamamladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İsveç'teki Are Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2019 Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nın 6. gününde kadınlar iniş yarışı yapıldı. Son şampiyon Sloven Ilka Stuhec, 1.01.74'lük derecesiyle unvanını korudu.
2/12
Peş peşe yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar sonrası sporu bırakma kararı alan Vonn, parkuru 1.02.23 ile tamamlayarak kariyerinin son yarışında bronz madalya aldı.
3/12
Alp disiplini kayak tarihinin en başarılı isimlerinden 34 yaşındaki Vonn, dünya şampiyonlarındaki madalya sayısını 8'e çıkardı.
4/12
Vancouver 2010'da altın ve bronz, Pyeongchang 2018'de ise bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası bulunan Vonn, Dünya Şampiyonalarında da 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.
5/12
2008, 2009, 2010 ve 2012'de, Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nı genel tasnifte 4 kez kazanan Vonn, inişte 8, süper büyük slalomda 5, kombine disiplinde ise 3 kez sezonu şampiyon olarak bitirdi.
6/12
ABD'li kayakçı, inişte 43, süper büyük slalomda 28, kombine disiplinde 5, büyük slalomda 4 ve slalomda 2 olmak üzere Dünya Kupası'nda 82 yarış birinciliği elde etti.
7/12
Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu Vonn, sadece 86 birincilikle rekoru elinde tutan İsveçli erkek kayakçı Ingemar Stenmark'ın arkasında yer alıyor.