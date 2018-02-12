"Ligin sonu olsa maçı sattı derim"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu. Gereksiz yere atılan Belhanda'yı eleştiren Toroğlu sert ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun maç sonu açıklamaları...
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"Haftanın ana fikri Başakşehir. Başakşehir sukut-u hayal. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı yerde Başakşehir'in açık ara götürür dediğimiz takımı dün gördükten sonra hem futbolcuları hem de teknik direktörlerin açıklamalarını gördükten sonra hocam Başakşehir'in işi inanılmaz zor. "
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"Tudor uyumlu oyuncuları bozdu. Fatih Terim geldi bunları oynatmaya başladı. Galatasaray'da hala bazı şeyler var. Belhanda atıldı ve bunun tek olayı var. Vücudu hazır değil. Fiziği hazır olmayan oyuncu böyle atılır.
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Belhanda atılmak için uğraşıyor. Gomis'in fizik gücü hazır. Hakem seni atacak diyor. Çürük elmaymış. Belhanda iyi işler yapıyor ama bu atılması fizik güçsüzlüğü. Büyük ceza verilmesi lazım.Bir futbolcu ancak geri zekalı ise böyle atılır. Şu maç ligin son maçı olsa sattı derim. Futbolcu akıllı adamdır. Böyle atılmaz. Gomis neden atılmıyor. Maicon'un pozisyonunda kaleci ellerini yere koyuyor. Maicon kendini atıyor. Bana göre penaltı yok. Jevtovic'in ceza sahası içinde topla elle oynaması penaltı. Yardımcı hakem net görüyor. Hakem göremiyor ama yardımcı görüyor"
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"Hoca zamanında değişiklik yapsa belki de Belhanda'yı kurtarırdı. Galatasaray'ın aldığı Nagatomo çok faydalı oyuncu. İçeri giriyor, dışarı çıkıyor. İyi orta yapabiliyor. Nagatomo bence iyi oturdu takıma."