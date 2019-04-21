Ligde işler zora girdi... Gözyaşlarını tutamadı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybederek kümede kalma şansını zora sokan Göztepe'de, büyük üzüntü vardı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'la puan farkını 1'e indirdi.
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Puanını 28'e çıkaran Erzurum temsilcisi, sıralamada Göztepe'yi geçerek 16'ncılığa yükseldi. Göztepe'yi Erzurum'da da 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.
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Tekrar 16. sırada
En son ilk devrenin son haftasında ligde 16. sırada yer aldıktan sonra hep 17. ve 18. durumlarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe galibiyetiyle 28 puanla 16. sıraya yükseldi.
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Göztepe yine kazanamadı
Ligde art arda 4. maçını kaybeden Göztepe, galip gelemediği son 8 müsabakada sadece 2 puan alabildi. Sıralamada 17'nciliğe gerileyen Göztepe, son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.
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Yasin Öztekin'in şanssızlığı
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Yoan Gouffran'ın yerine oyuna dahil olan Yasin Öztekin'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
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Bu vuruştan sonra sakatlanan ve sahanın kenarında tedavisi tamamlanan Yasin Öztekin oyuna döndükten kısa süre sonra mücadeleye devam edemedi. 52. dakikada Yasin'in yerine Cameron Jerome oyuna dahil oldu.
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İbrahim Akdağ cezalı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören İbrahim Akdağ cezalı duruma düştü. İbrahim Akdağ, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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Müsabakayı 485'i Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu olmak üzere 7 bin 821 seyirci takip etti.
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Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular coşkusunu kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.
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Karşılaşmanın sonuna doğru takımlarını protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakayı takip etmeyen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepilaleyhinde de "Sepil gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı.
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Beto, gözyaşlarına boğuldu
Öte yandan, karşılaşmanın ardından Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, gözyaşlarını tutamadı.
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Büyük üzüntü yaşayan Beto'yu, Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu teselli etti.
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Portekizli oyuncuya sarılarak teselli etmeye çalışan Hamzaoğlu, sosyal medyada büyük övgü aldı.