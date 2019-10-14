L'Equipe'ten olay benzetme! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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L'Equipe gazetesi, A Milli Takımımız'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 mağlup ettiği maçtan çıkardıkları 4 dersi analiz etti.
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1
Gazete analizinde, bu 4 noktaya dikkat edilmemesi halinde Türkiye'nin tekrar kazanabileceğini vurguladı.
2
"BURAK YILMAZ'I DURDURUN"
"Burak Yılmaz, Konya'daki maçta Raphael Varane ve Samuel Umtiti ikilisini darmadağın etti. Karim Benzema kadar etkili ve güçlü...
3
"Beşiktaş'ın veteran golcüsü, sürekli kendini boşa çıkardı ve markaj altında kalmadı. Varane ve Umtiti ile fiziksel oynamaktan kaçınmayan Burak, geçiş hücumlarında Fransa savunmasını çaresiz bıraktı. Burak Yılmaz, savunmaya baskı yaparak hazırlık paslarına izin vermedi...
4
34 yaşında olmasına rağmen maçtaki etkisi inanılmazdı. Bu maçta da Türkiye'nin en büyük tehdidi olacak."
5
"SERT PRESLERİNDEN HIZLI ÇIKIN"
"Raphael Varane, Konya'daki maçı hatırladığını, basın toplantısında anlattı. Türkiye, sert ve ani presleriyle çok etkili oldu. Önde pres yaparak ve Fransız savunmasını hataya zorlayarak önemli pozisyonlar yakalamışlardı. Topu kazandıktan sonra da hızlı bir şekilde kaleye indiler. Fransa, bu baskı altında ne yapacağını bilemedi. Türkiye'nin iki bloktan oluşan 4-1-4-1 taktiğine karşı Fransa'ya Dünya Kupası getiren maç taktiği işe yaramadı. Ayrıca, bu maçta Pogba, Kante gibi oradan topu çıkaracak teknik oyuncular da yok. Bu nedenle uzun toplarla oynamak etkili olabilir."
6
"HIZLI HÜCUM EDİN"
"Fransa, hücumda çok aktif ve yakaladığını atan bir takım. Türkiye'ye karşı Konya'da kaleyi tutan sıfır şut vardı. Türkiye, ayrıca sağlam bir savunmaya da sahip. 7 maçta yalnızca 2 gol yediler. Kylian Mbappe'nin yarattığı tehlikeden yararlanan Fransa, Giroud - Griezmann ikilisiyle fırsatlar yakalıyordu. Şimdi Mbappe yok. Eğer hızlı değilseniz, bu Türk savunmasına gol atmanız zor. Eğer, ileri uçtaki forvetiniz topa birden çok kez dokunuyorsa muhtemelen kaptıracaktır. Hızlı olmazsa, Türk savunmasını aşamaz. Bir diğer seçenekse kanat oralarıyla gol aramak olmalı..."
7
"DURAN TOPLARA DİKKAT"
Türkiye, hücumda duran topları efektif kullanıyor. Konya'daki ilk gol frikikten geldi. Hem Digne, hem Varane'ı oyalayıp golü attılar. O maçta Türkler'in 4 korneri de çok etkili oldu. Gol dışında iki kornerde daha neredeyse gol buluyorlardı...
8
Hugo Lloris'in inanılmaz kurtarışları olmasa çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi."