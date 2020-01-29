Leicester City yıkıldı, Çağlar Söyüncü çıldırdı!

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Aston Villa ile Leicester City, Villa Park'ta oynanan rövanşta karşılaştı.Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi.Aston Villa, 90 3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.Milli futbolcumuz, yaşanan bir pozisyonun ardından rakip oyuncu Jack Grealish ile tartıştı.Yükselen tansiyon, araya diğer futbolcuların girmesiyle düşürüldü ve gerginlik yatıştırılmış oldu.Maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz, 90 dakika sahada kaldığı maçta oynadığı futbolla yine tam not aldı ancak mağlubiyete engel olamadı.Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.Manchester City, rakibine konuk olduğu yarı final ilk maçını 3-1 kazanmıştı.