Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Lecce'nin Süper Lig aşkı devam ediyor! Bu sefer Galatasaray'dan...
Avrupa'da transfer döneminin yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken, kulüpler eksik bölgelerine takviye için hız verdiler.
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İtalya Serie A Kulübü Lecce, gözünü Süper Lig'deki oyunculara çevirmiş durumda! İtalyanları yeni hedefi ise Galatasaray'ın yıldızı...
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Bilindiği üzere Lecce Kulübü'nün ilk transfer hedefi, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz'dı.
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Yoğun ısrarlara rağmen ne Burak Yılmaz ne de Beşiktaş transfere razı olmadı ve milli futbolcu Beşiktaş'ta kaldı.
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Burak Yılmaz'ın isminin anılması Lecce taraftarları arasında ses getirdi. Onun için sarı-kırmızılı taraftarlar özel beste bile yaptı.
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Lecce'nin Türk futbolcu aşkı bununla sınırlı kalmadı. İtalyanlar bu sefer gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
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Moses, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Rodrigues
Hedefte ise sarı-lacivertli kulübün kendisinden çok şey beklediği Ozan Tufan vardı.
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Serie A Kulübü, Ozan Tufan için 2,5 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptı; fakat Fenerbahçe bu teklifi geri çevirdi.
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Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ile uzun bir süre ilgilenen Lecce, transferin gerçekleşmemesinin ardından rotayı Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'na çevirdi.
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İtalyan basınınında göre Lecce, Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou'nu kadrosuna katmak istese de Yunan forvetin bu sezon sarı kırmızılı takımdan kazanacağı 2.6 milyon euro maaşı ödemeye sıcak bakmıyor.
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TALİPLERİ ÇOK
Lecce'nin Mitroglou'nun maaşının bir bölümünü ödemeyi teklif edeceği ve kalan maaşın Galatasaray tarafından ödenmesini isteyeceği belirtildi.
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Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu ile Lecce'nin dışında Nantes, Leganes ve Olympiakos takımlarının da ilgisi devam ediyor.