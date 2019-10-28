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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28 Ekim 2019 - 14:58,

LeBron James'i korkutan yangın! Evini terk etti..

Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, şehirdeki yangın sebebiyle geçici olarak evini terk etmek zorunda kaldı.

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Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, şehirde çıkan yangının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından evini tahliye ettiğini duyurdu.

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Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan LeBron James, ailesiyle birlikte evini terk ettiğini ve kalacak yer aradığını ifade etti.

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LeBron James'in panik halinde yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

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"Şaka değil. Los Angeles yanıyor. Evimi tahliye etmek zorunda kaldım."

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"Ailemle birlikte kalacak yer bulmak için geziyoruz ancak şimdilik şansımız pek yaver gitmedi."

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Yıldız oyuncu birkaç saat sonra ise kalacak yer bulduklarını duyurdu.

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James, "Sonunda geceyi geçirecek bir yer bulduk. Çılgın bir geceydi adamım!" yazdı.

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Deneyimli isim daha sonra bir paylaşım daha yaparak yangından etkilenenler için iyi dileklerini sundu.

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"Yangından etkilenen herkesin ailesi için dua ediyorum. Kendinizi güvende tutun."

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Los Angeles İtfaiyesi, sabah saatlerinde çıkan yangın için zorunlu tahliye emri yayınlamıştı.

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Yangın The Getty Center bölgesinde ve çevresinde etkili olmuştu.

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Bölge sakinleri panik halinde evlerini terk ederek güvenli yerlere transfer edilmişti.

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Lebron James geçtiğimiz sezon Michael Jordan'ı geçerek NBA'de tüm zamanların en skorer 4. ismi olmuştu...

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