LeBron James ve Anthony Davis, Kobe Bryant'ı vücutlarında ölümsüzleştirdi!
Los Angeles Lakers oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden Lakers ve NBA efsanesi Kobe Bryant'ı vücutlarına dövme yapıyor. NBA yönetimi ise Kobe Bryant için bir takım değişikliklere gidileceğini açıkladı.
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Kobe Bryant'ın henüz 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları tüm dünyada sürüyor. Şok eden ölüm haberinin ardından NBA'de değişiklikler yaşanıyor.
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Efsane oyuncu ile yakın arkadaşlığı bulunan LeBron James, dizine Kobe Bryant'ın dövmesini yaptırdı. Yıldız oyuncu, dövmesine Kobe için 'Mamba for life' sözlerini yazdırdı.
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LeBron James, yeni dövmesini henüz göstermedi ancak bu gece yarısı oynanacak Portland Trail Blazers maçında özel olarak dövmesini göstereceği konuşuluyor.
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Öte yandan Kobe Bryant dövmesi yaptıran tek Lakers oyuncusu LeBron değildi. Takımın bir başka yıldızı Anthony Davis, dizinin üst kısmına Kobe Bryant dövmesi yaptırdı.
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Kobe Bryant'ın vefat haberinin ardından Los Angeles Lakers, ilk kez parkeye çıkacak. Portland maçında duygusal anların yaşanması bekleniyor. Dövmeler de ilk kez bu maçta görülmüş olacak.
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Ayrıca NBA yönetimi, Kobe Bryant anısına All-Star maçında format değişikliğine gidildiğini açıkladı.
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 17 Şubat'taki 69. NBA All-Star karşılaşması, 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ı onurlandırmak amacıyla farklı bir formatta oynanacak.
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Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığındaki takımların karşılaşacağı all-star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0'dan başlayacak. Böylece 12'şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.
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Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez all-star seçilen ve 4 defa all-star maçının en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak.
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Süresiz oynanacak son çeyrekte söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak. Örnek olarak ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluşması durumunda son periyotta ulaşılması gereken hedef skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan taraf 24, 95 sayı kaydeden takım ise 29 sayı bularak maçı kazanmaya çalışacak.
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TMZ'nin ulaştığı ilk 'dövme' fotoğrafı ise şu şekilde... LeBron James'in dövmesinin tamamı bu gece ortaya çıkacak.
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İlk üç periyotta galip gelecek takıma 100'er bin dolar, karşılaşmayı kazanan ekibe ise 200 bin dolar para ödülü verilecek. İki takımın da mücadeleden elde ettiği gelir, Chicago merkezli hayır kurumlarına bağışlanacak.
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Öte yandan Kobe Bryant'ın anısına all-star hafta sonu organizasyonu için yapılacak diğer değişiklikler de daha sonra duyurulacak.
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Ayrıca Kobe Bryant'ın isminin Los Angeles'ta bir sokağa verileceği belirtildi.
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All-Star'da Kobe için yapılacak 'anma törenleri' ise merakla bekleniyor.