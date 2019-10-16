LeBron James protestocuları kızdırdı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NBA ile Çin arasındaki 'tweet' krizi gün geçtikçe daha farklı bir boyut kazanıyor. Hong Kong İdari Bölgesi'nde aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, ABD'nin en önemli global spor organizasyonu olan NBA ile Çin arasındaki kriz derinleşiyor.
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BİR TWIT HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in Hong Kong’taki göstericileri destekleyen, ‘Özgürlük için savaş. Hong Kong’un yanında ol’ yazılı mesajı paylaşması NBA gelir pastasında önemli bir yeri bulunan Çin'i çok kızdırmıştı.
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Morey bu mesajını ivedilikle sildikten sonra, “Amacım Rockets taraftarları ve Çin’deki arkadaşlarımı üzmek değildi. Karışık bir meselede görüşümü seslendirdim. Tweet’i attığımdan beri değişik fikirleri görme şansıbı yakaladım” dedi. Fakat bu mesajdan sonra Çin hükümetinin tepkisi azalmadı. Houston ile iş yapan büyük şirketler Teksas ekibi ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasını sonlandırmıştı.
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1,5 MİLYAR DOLARLIK RİSK
NBA’in Çin’deki yayın hakları için 1,5 milyarlık anlaşmsı olan Tencent Holdings, Houston Rockets takımının karşılaşmalarını yayımlamayacaklarını açıklamıştı.
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Bu elim olayların ardından NBA Komiseri Adam Silver, “Değerler üzerine kurulan organizasyon olarak şuna açıklık getirmek isterim. Daryl Morey'nin ifade özgürlüğünü destekliyoruz" diye açıklama yapmış, bunun üzerine Çin ile olan kriz derinleşmişti.
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PROTESTOCULARI ÖFKELENDİRDİ
NBA'in en gözde oyuncularının başında gelen LeBron James, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Houston Genel Menajeri Morey'in twitini eleştirdi.
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Çin ile NBA arasında olan krizi azaltmak amacıyla yapıldığı aşikâr olan bu açıklama sonucunde LeBron, bu sefer Hong Kong protestocularının hışmına uğradı.
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PROTESTOCULARI SAVUNAN MOREY'İ ELEŞTİRDİ
LeBron James, Morey'in Tweet'i hakkında, "Belli ki konu hakkında yanlış bilgilendirilmiş veya bilgi sahibi olmadan o mesajı yazmış. Birçok kişi bundan zarar görebilirdi. Yalnızca finansal olarak değil; duygusal, fiziksel, ruhsal olarak da… Ne tivit attığımız, ne söylediğimiz, ne yaptığımız konusunda dikkatli olmak gerek.” açıklamasını yaptı.
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Bu sözler ünlü basketbolcuyu protestocular nezdinde hedef haline getirdi.
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Bu lafları NBA'in parasal olarak zarar görmemesi için yapılan bir açıklama olarak lanse eden protestocular, onun formalarını yaktılar...
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200 civarında protestocunun katıldığı eylemde Morey'e teşekkür pankartları açılırken, yıldız basketbolcu LeBron'un ağlayan fotoğraflarıyla meydandaydı.
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USA Today Yazarı Dan Wolken, James'in mesajlarını, "Kariyerinin en utanç verici günüydü" diyerek eleştirdi.
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201 GÖZALTI
Hong Kong İdari Bölgesi'nde hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında bölgede uygulanan maske takma yasağını ihlal etmek ve taşkınlıkla suçlanan 201 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (AA)
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Kyodo ajanısın haberine göre, Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, cumadan pazar gününe kadarki protestolarda vandalizm dahil olmak üzere çeşitli suçlardan ve maske takma yasağını ihlalden 201 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Hong Kong'un Tseung Kwan O kesimindeki eylemlerde bazı siyah maskeli göstericilerin, iki sivil polisin başına defalarca sert cisimler fırlattığı, bölge genelindeki son protestolarda göstericilerin bazı dükkanlar ve metro istasyonlarında hasara neden olan saldırılar düzenlediği, yer yer ateş yaktıkları kaydedildi.
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Hong Kong'daki protestolarda gözaltına alınanların üçte biri çocukHong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.
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Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
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Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.