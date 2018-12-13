Lazio ve Roma Cimbom'un genç yıldızını istiyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Radyospor'da bağlanarak flaş bir transfer iddiasında bulundu.
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Lorenzo Di Caprio, Roma ve Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün ile ilgilendiğini duyurdu.
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İşte Di Caprio'nun açıklamaları...
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"Lazio, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün ile ilgileniyor. Lazio yetkilleri onu 1 yıldır yakından takip ediyor. Roma kentinin diğer kulübü olan AS Roma da onunla ilgileniyor."
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"Roma'nın Yunus Akgün'le ilgili bir niyeti var ancak Lazio bu transferde bir adım önde. Lazio bu transferi bitirmek için çaba gösteriyor. Galatasaray ile temasta bulundu. Bu transfer ocak ayında gerçekleşmeyebilir ama İtalya Serie A'nın iki kulübü, Roma ve Lazio genç oyuncu ile ilgileniyor."
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"Müzakereler devam ediyor"
"Lazio'nun herhangi bir müzakere içinde olduğunu söylenemez. Lazio'lu yetkililer, Galatasaray ile Yunus Akgün'ün çıkışına nasıl bakıyor diye görüşme halinde."
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"Bunun bir pazarlık olduğunu söyleyemeyiz. Bu oyuncu düşük bir fiyata Lazio'ya transfer olur da diyemiyoruz. Oyuncunun fiyatının yüksek olacağı çok belli. Lazio şartları zorluyor. Galatasaray ile konuşma halinde."
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İkinci Cengiz Ünder...
Sadece Lazio değil, Roma da Yunus Akgün ile ilgileniyor. İkinci bir Cengiz Ünder olabileceği düşünülüyor Roma tarafından.