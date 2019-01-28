Lazar Markovic bombası! Görüşmeler başlıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Lazar Markovic'in transferi için görüşmeler başlıyor...
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Transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışları hız kazandı.
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N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yapan Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi..
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İLK KEZ GÜNDEME GELDİDaha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek..
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HEDEF ÜCRET ÖDEMEDEN ALMAKLiverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı..
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BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTIKarius'un kiralanması sırasında Liverpool'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın yapacağı bu görüşmeden olumlu sonuç alması bekleniyor. Sırp futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi..
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Markovic, 15 Temmuz 2014 tarihinde 25 milyon euro karşılığında Benfica'dan Liverpool'a transfer olmuştu.
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Buraya uyum sağlamakta güçlük çeken genç yıldız, Brendan Rodgers'ın da gözüne girmekte zorlandı. (Takvim)
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Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz günlerde Necip Uysal'ın 28. yaş gününü kutladı...