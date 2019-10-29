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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29 Ekim 2019 - 11:16,

Lauren Summer ve Julia Rose'a maçlardan ömür boyu men cezası

Beyzbol maçında atıcının dikkati dağıtmak isteyen Lauren Summer ve Julia Rose isimli iki güzel Instagram fenomeni ömür boyu men cezası aldı.

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The Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

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Maça iki giden Instagram fenomeni güzel Lauren Summer ve Julia Rose, atıcıyı şaşırtmak için göğüslerini açtı.

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Canlı yayında ekrana gelen görüntüler, Amerika'da bir numaralı gündem maddesi oldu.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen lig yönetimi, her iki güzeli de liglerden ömür boyu men etti.

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İki fenomene cezanın tebliğ edildiği mektupta, izleyici kurallarının ihlal edildiği kaydedildi.

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Lig sözcüzü Michael Teevan, USA Today'e verdiği demeçte gelişmeleri doğruladı.

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Teevan, ticari menfaat sağlamak amacıyla ihlal edilen taraftar kurallarını affetmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

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Cezalarının belli olmasının ardından her iki güzelden beklenmedik bir hamle geldi.

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Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Julia Rose ve Lauren Summer, takipçilerinden göğüs kanserine destek için bağışta bulunmalarını istedi.

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İki güzelin bu hareketinin, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında mı yoksa takipçi kazanmak için mi yapıldığı henüz kesinlik kazanmadı.

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25 yaşındaki Julia Rose'un Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

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24 yaşındaki Lauren Summer ise aynı platformda 1.5 milyon takipçiye sahip.

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