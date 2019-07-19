Lansmana damga vurdu! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımı Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lansmanda başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.
2
Forma tanıtımının ardından sarı-lacivertli futbolcular Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3
3 formanın da güzel olduğunu ifade eden Max Kruse, "Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil genel olarak formalar çok güzel" diye konuştu.
4
GARRY RODRİGUES: FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Garry Rodrigues, "Üçünü de çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
5
İlk günlerim gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
6
VEDAT MURİÇ: FORMALARIN ESKİSİ YENİSİ FARK ETMEZ, MAZİSİ KALIR
Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Vedat Muriç, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük. Mutluyum. Formaların eskisi, yenisi fark etmez, mazisi kalır.
7
Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah" şeklinde konuştu.
8
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: 2-3 transferimiz daha kaldı. Garry’ye, Kruse’ye ve (Vedat’a dönüp gülerek) bizi çok uğraştıran Vedat’a hoş geldiniz” diyorum.
9
“Allahyar’ın ismi sebebiyle bu sezon gittiği statlarda kötü muameleye maruz kalmayacağını biliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun”
10
''Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bu sene çok farklı olacak. Çok farklı olacağını şimdiden size söyleyebilirim. Yeni sezon planlamalarımızın çoğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı.2020-2021 sezonu formalarını dizayn ettik. Çok güzel formalar geliyor.''
11
Başkan Ali Koç, forma lansmanı öncesi sportif direktör Damien Comolli ile yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Daha sonra bir süre Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal üçlüsü görüşerek fikir alışverişinde bulundu.