Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Laneti tüm dünyayı sardı!.. McGregor'ı da yaktı...
Spor Dünyası, Kanadalı ünlü şarkıcı Drake'in lanetini konuşuyor...
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İşte detaylar...
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Kanadalı ünlü şarkıcı Drake'in son kurbanı Paris Saint Germain olmuştu...
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PSG ‘nin Lille’e 5-1 mağlup olduğu maç öncesinde takımın savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ünlü şarkıcı ile fotoğraf çektirmişti.
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PSG, berabere kalması halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibinden 5 gol yedi ve şoku yaşadı.
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Fotoğraf çekildiği oyunculara kötü şans ve uğursuzluk getirdiğine inanılan Drake'ten korkan Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, ilginç bir önlem aldı.
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Roma Kulübü sosyal medya hesabından, oyuncularının ile fotoğraf çekilmesini yasakladığını söyleyen komik bir paylaşımda bulundu.
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Kulüp, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, ‘Sezon sonuna kadar bütün oyuncularımızın Drake ile fotoğraf çekilmesi yasaklanmıştır’ ifadelerini kullandı.
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Fotoğrafın altına bir sosyal medya kullanıcısı Drake lanetinin kurbanı olan tüm futbolcuları ve maç skorlarını gösteren fotoğraf paylaştı.
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Yapılan paylaşımda Drake ile fotoğraf çektiren futbolcuların o hafta yenilgiyle sahadan ayrıldıkları vurgulandı. İşte o maçlar ve skorlar;
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Drake'in laneti futbolla da sınırlı değil!
2015 yılında Serena Williams, Steffi Graf'tan sonra sene içerisindeki 4 Grand Slam'i de kazanan ilk kadın tenisçi olmak istiyordu. Ama aynı yıl Drake de Serena'nın maçlarını sektirmeden takip edenler arasındaydı... İlk 3 Grand Slam'i kazanan Amerikalı tenisçi, kendi evinde, Amerika'da yarı finalde elenmişti...
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İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da Drake'den nasibini alanlardan... Bu fotoğraf çekildikten sonra İrlandalı'nın kariyeri düşüşe geçti. Başını şu sıralarda skandallardan bir türlü kaldıramıyor...
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Ve Toronto Raptors!
2013 yılında Drake, Toronto Raptors takımı tarafından "Ulusal Elçi" ilan edildi. Sonrasındaki 6 sezonun 5'inde Atlantik Grubu'nu lider bitiren Toronto, Doğu Konferansı'ndaki play-off maçlarında ise bir türlü istenilen başarıya ulaşamadı.
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Fransa Ligue 1'de PSG, geride kalan haftada Lille'e 5-1 mağlup olmuştu...