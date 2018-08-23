Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Lakabıyla ünlü! F.Bahçe'nin yeni golcüsünün bilinmeyenleri...
Michael Frey, Fenerbahçe'de! İstanbul'a gelen golcünün transferi resmen açıklandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Michael Frey'in bilinmeyen yönleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Michael Frey, kariyerine Thun altyapısında başladı ve sonrasında Young Boys akademisine geçti. A Takıma da Young Boys bünyesinde adım attı. Young Boys'da dikkat çeken bir görüntü sergileyen Frey, 2014 yılında 3 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu ancak işler burada beklediği gibi gitmedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fransa'daki kariyeri beklediği gibi geçmeyen Frey, sonrasında Luzern ve Young Boys'da geçirdiği periyotların ardından 2017 yazında Zürih'in yolunu tuttu. 1,89'luk boyunun yardımıyla hava toplarında iyi bir hakimiyete sahip olan Frey'in top tekniği birçok uzun forvete göre oldukça iyi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bileklerini seri bir şekilde kullanabilen genç 24 yaşındaki golcü mesafe tanımaksızın attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle ayağının üzeriyle köşelere yerden gönderdiği sert şutlar dikkat çekiyor. Saha içeirsindeki futbol tarzı Zlatan Ibrahimovic'i andırıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Frey, 2017'de Berner Zeitung'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç detaylar paylaşmıştı: "İnsanlar bana 'çim biçme makinesi' diyorlardı çünkü sahanın her yerine koşuyordum. Durmaksızın yarışıyordum, böyle bir enerjim vardı. Hiç durmuyordum. Oturmaktan hiç hoşlanmazdım."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Goal'de yer alan habere göre yeşil sahalarda iyi görüntü çizse de Frey'in saha dışında bir takım problemleri bulunuyor. 2017-18 sezonunun nisan ayında gerçekleşen bir antrenman sırasında oldukça sinirli bir görüntü sergilemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Frey hatta bir takım arkadaşıyla kavga etmiş, üzerindeki antrenman formasını yırtan ve teknik direktör Ludovic Magnin ile tartışmıştı. 24 yaşındaki golcü, bu hareketleri nedeniyle kulüp tarafından 1 maçlığına kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalıp oynayamadığı maç, altyapısından yetiştiği Young Boys'a karşıydı. Frey hâlâ sıkı bir Young Boys taraftarı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Çabuk sinirlenen ve duygusal patlamalara müsait olan yapısı, Frey'in başını yeni sezonda da ağrıttı. Zürih, 18 Ağustos'ta İsviçre Kupası son 32 turunda, beşinci küme takımı Concordia deplasmanına çıkarken, Teknik Direktör Magnin maçın kadrosuna Frey'i de aldı. Fakat 24 yaşındaki oyuncu bu maçta forma giymeyi reddetti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Frey'in maça çıkmayı reddetmesi, kulüple bağların kopmasına neden oldu. Daha önce, Fenerbahçe'nin son teklif tarihini geçirdiği gerekçesiyle oyuncunun takımda kalacağını açıklayan Zürih, sarı lacivertli ekiple bir kez daha görüştü ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Frey verdiği röportajda resim yapmaktan büyük keyif aldığını ve en büyük hobisinin olduğunu şu sözlerle aktarıyor: "Resim yapmayı bir tutkuyla gerçekleştiriyorum. Öğrenciyken de sürekli resim yapardım. Her derste yapardım. Resim yaparken kendimi rahatlamış hissediyorum. Sözcüklere kolayca dökemeyeceğim duyguları kağıdın üzerine döküyorum."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Peki Michael Frey, Fransa'da işlerin istediği gibi gitmemiş olmasıyla ilgili şunları söylüyor: "Yepyeni bir dünyaya adım attım. Başka bir dil, başka bir ülke, başka insanlar, başka futbol... Tam anlamıyla bir kültür şokuydu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Kendime inancımı hiç kaybetmedim. Geriye dönüp baktığımda gururlanıyorum."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Frey, Fransızca öğrenirken de zorlanmış: "Başlarda hiçbir kelimeyi anlamıyor olmak beni sinir ediyordu. Fransa'daki insanlar çok hızlı konuşuyorlar. Ama sonunda Fransızcayı öğrenebildim."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Genç futbolcu, bunu Lille'de yaşanan teknik direktörlük değişikliğine ve ağır sakatlıklara bağlıyor. Ocak 2015'te ayak bileği kırılan Frey, sahalara geri döndüğünde tarih Aralık 2015'ti. Neredeyse 1 yıl boyunca futboldan uzak kalınca da, Lille kariyerinde sona geldi: "Lille'de ilk yarıda 21 maça çıktım, 3 gol attım. Sonra teknik direktör değişti. Sonra da ayağım kırıldı..."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Lafını sakınmamasıyla bilinen Frey, o dönem kendisini ameliyat eden doktoru açık bir şekilde eleştirmiş ve "Münsingen'deki bir köy kasabı daha iyi iş çıkarırdı" sözlerini sarf etmiş. "Geriye dönüp baktığımda, öyle bir şey söylememem gerekirdi. Ama kasap için reklam oldu. Bana teşekkür hediyesi olarak İsviçre çikolatası verdi!" diyor, gülerek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Günde dört litre su içiyor. Süt içmeyi seviyor. Alkolle arası çok yok. Zaman zaman yemekle birlikte şarap içmeyi seviyor. Resim yapmadığı zamanlarda salona giderek ağırlık çalışmayı tercih ediyor. Maçlardan önce gerçekleştirdiği bir uğuru yok. Batıl inançlara sahip değil. Antrenmanlardan sonra frikik çalışıyor. Polis Akademisi serisini hiç komik bulmuyor. Yüzmekten hoşlanıyor ama dalış yapmaktan hoşlanmıyor. (Habertürk)