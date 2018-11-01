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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01 Kasım 2018 - 12:06,

La Liga'da rekor rakam! Arda Turan...

İspanya La Liga'nın üç büyük takımının son 5 yılda yaptığı transferler karşılaştırıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

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Arda Turan'ın Barcelona'ya satışı da istatistiklerde kendine yer buldu. İşte detaylar...

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2014-15 dönemiyle 2018-2019 arasındaki 5 sezonu kapsayan incelemede Real Madrid'in transfere iki ezeli rakibi Barcelona ve Atletico Madrid'den daha az harcadığı görülüyor.

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Öyle ki Barcelona transfere, neredeyse Real Madrid'in iki katı kadar para harcadı.

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Real Madrid son 5 sezonluk bölümde transfere toplam 438,7 milyon euro harcarken, transferden kazandığı para ise 429 milyon euro olarak gerçekleşti. İspanyol devi bu dönemde transferden 9,7 milyon euro zarar etti.

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Real Madrid son 5 sezon transferde en çok parayı 80 milyon euro'yla James Rodriguez'e verdi. Kolombiyalı futbolcu, iki sezondur Bayern Münih'te kiralık oynuyor.

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Real'in son 5 sezonda satarak en çok para kazandığı oyuncu ise 100 milyon euro ile Cristiano Ronaldo oldu.

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Barcelona ise 5 sezonda transfere en çok para harcayan takım oldu. Katalan ekibi 872,6 milyon euro'yu transfer için harcarken, oyuncu satışlarından ise 472,5 milyon euro kazanabildi. Barcelona toplamda transferden 400 milyon euro zarar etti.

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Barcelona'nın transferi için en çok para harcadığı futbolcu 160 milyon euro'yla Coutinho olurken, Katalanlar en büyük transfer gelirini ise 222 milyon euro'yla Neymar'dan aldı.

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Atletico Madrid ise 5 sezon içinde transfer için tam 567,9 milyon euro harcadı. Kırmızı beyazlı ekip aynı dönem içinde oyuncu satışından 426,5 milyon euro kazanırken toplamda transferden 141 milyon euro zarar etti.

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Atletico Madrid'in son 5 sezondaki en pahalı transferi 75 milyon euro ile Lemar olurken, Kırmızı-beyazlı ekibin satışından en çok gelir elde ettiği oyuncu ise 42 milyon euro ile Jackson Martinez oldu.

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Arda Turan ise 38 milyon euro'ya satılan Diego Costa'nın ardından Barcelona'ya transfer olarak kazandırdığı 34 milyon euro'yla Atletico Madrid'in son 5 yıl içinde satışından en çok para kazandığı üçüncü futbolcu oldu. (CNN Türk)

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Premier Lig'de haftanın en güzel golleri açıklandı!

10. haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de, haftaya damgasını vuran isim, Crystal Palace'a harika bir gol atan Arsenal'li Granit Xhaka oldu...

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