Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena Dış Haberler / Cengiz İZMİTLİ | Fotoğraflar: AP - Sosyal Medya
04 Temmuz 2019 - 14:54,
Kyrgios'tan bir skandal daha! Nadal...
Skandallarıyla gündeme gelen tenis dünyasının sıra dışı ismi yine rahat durmadı.
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Wimbledon 2019'da bugün oynanacak Rafael Nadal - Nick Kyrgios maçı öncesi Avustralyalı tenisçi yine çok konuşulan bir harekete imza attı...
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Yunan bir baba ve Malezyalı bir annenin çocuğu olarak Avustralya’da doğan Kyrgios, daha önce de korttaki davranışlarıyla tepki çekmişti.
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Nick Kyrgios, Montreal Masters’da rakibi Stan Wawrinka’ya kortta söyledikleriyle skandala yol açmıştı.
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'KIZ ARKADAŞINLA YATTI'
Avustralyalı raket, rakibine maç sırasında “Kokkinakis kız arkadaşınla yattı. Bunu sana söylediğim için üzgünüm” dedi.
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Skandal sözleri kort mikrofonlarına yakalanan Kyrgios, 19 yaşındaki Hırvat tenisçi Donna Vekic’i kast etmişti.
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MAÇI BIRAKIP GİTTİ
Shanghai Masters'ta ise Mischa Zverev ile karşılaşan Yunan asıllı Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, morali bozulduğu gerekçesiyle maçı yarıda bırakmıştı.
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YİNE OLAY OLDU
Rakibi küçümseyen, lakayıt oynadığı maçlar nedeniyle tenis dünyasınca eleştirilen ünlü raket, bugünkü Nadal maçı öncesi yine manşetleri süsledi.
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MAÇ ÖNCESİ KIZLARLA GÖRÜNTÜLENDİ
Wimbledon'da İspanyol raket Rafael Nadal ile karşılaşacak olan Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, dün akşam bir mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Skandallarıyla gündeme gelen tenis dünyasının sıra dışı ismi Avustralyalı Nick Kyrgios, Wimbledon'ın "Dog & Fox" mekanında insanlarla şakalaşırken, kızlarla sohbet ederken görüntülendi.
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İlginç olan, Kyrgios'un Rafael Nadal'la oynayacağı maç öncesi bu kadar rahat tavırlar sergilemesiydi...
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Eurosport'un tenis editörlerinden Miguel Seabra, mekanda Kyrgios ile denk geldiğini, sohbet ettiklerini, çok rahat olduğunu, Estoril'deki turnuvayı çok sevdiğini belirttiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Acapulco'da da Rafael Nadal'la karşılaşan Avustralyalı raket, İspanyol rakibini 2-1 yenmiş ve maç sonrası Nadal'dan "oyunun doğasına aykırı tavırları" nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.
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Eğitimsiz ve disiplinsiz olduğunun belirtildiği bu eleştiriler sonrası Kyrgios, Nadal'ın amcası Toni'ye "ahmak" demiş ve ortalık iyiden iyiye kızışmıştı.
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Wimbledon'da ilk turu geçtikten sonra Nadal'la eşleşeceği netleşen Avustralyalı raket; "Kuralar çekildikten sonra benim çeyreğimde olduğunu gördüm ve çok sevindim. Karşılaşmak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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Tenis dünyasının önemli yazarlarından Lucia Hoffman da dün gece Nick Kyrgios ile karşılaşanlardan... Hoffman, Kyrgios'un kendisini öperken bir pozunu paylaşıp altına "Bu gecenin kazananı..." notunu paylaştı.
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Daha önce 6 defa karşılaşan Nadal ve Kyrgios, 3'er galibiyet elde etti. 2014 yılında da Wimbledon'da karşılaşmışlar ve Kyrgios büyük bir sürprize imza atarak Nadal'ı turnuva dışına itmişti.