Kupaya Volkan Demirel damgası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.
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Volkan ve Dirar, yaklaşık 5 ay sonra kadroda
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi. Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı. Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.
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Harun'a sakatlık engeli
Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti. Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu. Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.
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Başkan Ali Koç tribündeFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. Ali Koç, karşılaşmayı kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile izledi.
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Sarı-Lacivetli taraftarlar bu maçta takımlarını yalnız bırakmadılar.
Ersun Yanal ligin ikinci yarısına birtakım değişiklikler yaparak başlamak zorunda. Kadro dışı cezaları kaldırılan Volkan ve Dirar’ın ilk 11’e gireceğini AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında zaten gördük. Harun’un durumu ne olursa olsun ilk maça Volkan’la başlayacağını tahmin ediyordum, ki doğru olan da budur. Volkan’ın saha dışındaki etkisini de göz önünde bulundurmak lazım.
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Hakan Ünsal
Volkan Demirel’in takıma dönmesini garipsemedim, doğal olan da buydu. İyi bir Volkan ve Harun’ukarşılaştırdığınızda tabii ki Volkan ağır basar. Ama son dönemde Volkan’ın performansındaki dalgalanmaları da unutmayalım. Zaten Harun transferi de bu nedenle yapıldı. Benim gözümde ikisi de eşit. Volkan gibi futbolculara böyle dönemlerde daha çok ihtiyaç var.
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Uğur Meleke
Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyor ve özür diletilerek affediliyorsa, ortada bir kabahat var demektir. Kabahatli biri takıma dönüyorsa, normalde kadro hiyerarşisinin en altından başlayıp yukarı tırmanmaya çalışmalıdır. Yoksa o suç da, ceza da anlamsızlaşır. Volkan’a eğer (bir sakatlık-ceza dışında) forma teslim edilirse, kimse bir daha kulübün verdiği cezaları inandırıcı bulmaz. Hassas bir karar bu.
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İlker Yasin
Ben, D.Zagreb maçından sonra Comolli ile Cocu’nun gitmesi gerektiğini ve tüm cezalı oyuncuların affedilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Volkan gibi ‘F.Bahçeli’ kişiliğini ön plana çıkarmış bir kalecinin Harun’la rekabete girmesi kulüp açısından yararlı. Hele hele şu günlerde takıma liderlikyapabilirse bu F.Bahçe için kazanç olacak.