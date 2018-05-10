Kupa geldi Akhisar yıkıldı!

Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoylarıyla şehir turu attı.