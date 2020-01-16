'Küme düşürecek' menajerlik talimatı

GÜNÜMÜZÜN TARTIŞMASINA 2012 HATIRASI Şu kulüp lisans meselesi... Birileri çıkıp, “Bu değişiklik Fenerbahçe için yapıldı”, “Yok efendim bu düzenleme Trabzonspor için hazırlandı” filan deyince aklıma 2012 yılında TFF’nin Disiplin Talimatı’na eklenen ve uzunca süre tartışılan meşhur ‘erteleme’ maddesi geldi. Malum şike olaylarının ardından talimata böyle bir madde eklenince herkesin ortak fikri bunun Fenerbahçe için getirildiği yönünde oldu. Her ne kadar bu, FIFA sirküleri olsa da! Her neyse. Hatırlayın o dönem buna en büyük tepkiyi veren kulüp de Galatasaray’dı. Öyle ki, Galatasaray Kulübü resmi sitesinden yayınladığı 10 maddelik gerekçe ile bu maddenin iptalini istedi ve Tahkim Kurulu’na gitti. Ama bir şey değişmedi. Olayın ilginç yanı; sonrasında o Tahkim’den ilk erteleme talebinde bulunan ve bu maddeden yararlanan kulübün G.Saray olmasıydı