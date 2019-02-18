Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Küme düşme hattında baraj belli oldu! İşte ihtimaller...
Süper Lig'de son 10 sezonun kümede kalma adına puan ortalaması 36.7 oldu. Buna göre 24 puanlı 3 takım; Bursaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün kalan 12 haftada en az 13 puana ihtiyacı bulunuyor.
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Spor Toto Süper Lig’de son 12 haftaya doğru girilirken, küme düşme hattında ise yarış kızışıyor. 24 puanda bulunan 3 ekip Bursaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü ateş hattında yer alırken, kalan 12 mücadele ise kaderlerini belirleyecek.
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Ligin son 10 sezonu baz alındığında ise sezonu 15’inci sırada tamamlayarak kümede kalan ekiplerin puan ortalaması 36.7 olarak görülüyor. Buna göre lig ortalamaları dikkate alındığında 3 ekip de kümede kalma adına kalan haftalarda en az 13 puana ihtiyaç duyuyor. 16’ncı sırada yer alarak küme düşen son ekip olan takımların ise puan ortalaması 32.5 oldu.
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Bursaspor'da işler iyi gitmiyor Ligin 22’nci haftasını averajla 14’üncü sırada geçen Bursaspor’da kriz yaşanıyor. Ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan yeşil beyazlılarda, yönetim de kongre kararı alırken, takımın son haftalarda elde ettiği sonuçlar ise camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Son 2 sezonda da küme düşme korkusu yaşayan ancak geçtiğimiz sezonu 39, bir önceki sezonu ise son haftada aldığı galibiyetle birlikte 38 puanda tamamlayan Bursaspor, kümede kalmıştı.
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Bursaspor’un kalan 12 maçı ise şöyle; Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Teleset Mobilya Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor (D), Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D).
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Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise, 22’nci haftayı 15’inci sırada tamamladı. Son olarak Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak iç sahadaki puan kaybını 16’ya yükselten ve evinde son 28 sezonun en kötü performansını sergileyen sarı lacivertlilerde, averajla ateş hattının hemen üzerinde bulunuyor.
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23'üncü haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek olan sarı lacivertlileri zorlu bir maç fikstürü beklerken; Fenerbahçe, ligin üst basamaklarında yer alan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor ile de oynayacak.
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Fenerbahçe’nin kalan 12 maçı ise şöyle; Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Teleset Mobilya Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor.
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Ankaragücü moral bulduUzun bir aradan sonra bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü ise, averajla 16’ncı sırada, son 3 takım arasında yer alıyor. Özellikle son olarak ligdeki 9 haftalık galibiyet hasretini 21’inci haftadaki kazanılan Kasımpaşa maçıyla dindiren Ankara temsilcisi, geçtiğimiz hafta da Akhisarspor deplasmanında 10 kişi kalmasına karşın 1 puan çıkardı. Son 2 haftada alınan 4 puan camiada moralleri yerine getirirken, gözler ise kalan mücadelelere çevrildi.
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MKE Ankaragücü’nün kalan 12 maçı ise şöyle; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor (D), Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, Kayserispor (D), Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Göztepe (D).
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Bursaspor taraftarı, sahalarında 2-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından kulüp başkanı Ali Ay'ın evine giderek alınan sonuçları protesto etmişti.