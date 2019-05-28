Küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKüme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu
GeriFutbol Küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fanatik
28 Mayıs 2019 - 10:12,

Küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu

2018-2019 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor küme düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/24

Peki, VAR olmasaydı Süper Lig puan durumu nasıl olurdu? İşte 34 haftanın ardından VAR'sız puan durumu...

2/24

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi.

3/24

Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir’in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

4/24

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

5/24

VAR’sız puan durumunda Spor Toto 1. Lig'e düşecek takımlardan birisi değişiyor. İşte eski hakem Deniz Çoban'ın 34. haftanın ardından hazırladığı "VAR"sız puan durumu:

6/241 - Galatasaray - 68 puan / 39 averaj

1 - Galatasaray - 68 puan / 39 averaj

7/242 - Başakşehir - 65 puan / 27 averaj

2 - Başakşehir - 65 puan / 27 averaj

8/243 - Beşiktaş - 62 puan / 22 averaj

3 - Beşiktaş - 62 puan / 22 averaj

9/244 - Trabzonspor - 61 puan / 18 averaj

4 - Trabzonspor - 61 puan / 18 averaj

10/245 - Çaykur Rizespor - 46 puan / 2 averaj

5 - Çaykur Rizespor - 46 puan / 2 averaj

11/246 - Konyaspor - 45 puan / 1 averaj

6 - Konyaspor - 45 puan / 1 averaj

12/247 - Bursaspor - 45 puan / -4 averaj

7 - Bursaspor - 45 puan / -4 averaj

13/248 - Antalyaspor - 45 puan / -18 averaj

8 - Antalyaspor - 45 puan / -18 averaj

14/249 - Fenerbahçe - 44 puan / -3 averaj

9 - Fenerbahçe - 44 puan / -3 averaj

15/2410 - Sivasspor - 43 puan / -5averaj

10 - Sivasspor - 43 puan / -5averaj

16/2411 - Alanyaspor - 43 puan / -10 averaj

11 - Alanyaspor - 43 puan / -10 averaj

17/2412 - Kasımpaşa - 43 puan / -5 averaj

12 - Kasımpaşa - 43 puan / -5 averaj

18/2413 - Ankaragücü - 42 puan / -15 averaj

13 - Ankaragücü - 42 puan / -15 averaj

19/2414 - Kayserispor - 42 puan / -15 averaj

14 - Kayserispor - 42 puan / -15 averaj

20/2415 - Malatyaspor - 41 puan / -3 averaj

15 - Malatyaspor - 41 puan / -3 averaj

21/2416 - Göztepe - 40 puan / -1 averaj

16 - Göztepe - 40 puan / -1 averaj

22/2417 - Erzurumspor - 39 puan / -5 averaj

17 - Erzurumspor - 39 puan / -5 averaj

23/2418 - Akhisarspor - 25 puan / -24 averaj

18 - Akhisarspor - 25 puan / -24 averaj

24/24

Ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'tan sezon sonu videosu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu
69 yaşında sahaya indi! Arsene Wenger...
İlkay Gündoğan'dan cömert hediye
Ozan Kabak kabusu yaşadı!.. Başına gelmeyen kalmadı...