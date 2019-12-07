Kulübe yolu Beşiktaş'tan geçiyor!

Rasim Kara ve Ertuğrul Sağlam gibi yolu Beşiktaş’tan geçen bir diğer teknik adam da Samet Aybaba oldu. "Feda" döneminde takımın başına geçen Aybaba, Beşiktaş ile ligi 3. sırada tamamlamıştı. Aybaba kariyerinde birçok Süper Lig takımını çalıştırdı. Son olarak bu sezon Kayserispor’la anlaşan ancak 2 maçlık serüvenin ardından görevinden ayrılan tecrübeli hoca, şu anda takım çalıştırmıyor. Aybaba gibi birçok takımda görev yapan bir başka isim de Ziya Doğan. Ancak Ziya Doğan, Beşiktaş’ta teknik direktör olarak çalışmadı. Tecrübeli hoca, 2000-2001 sezonunda takımda antrenörlük yaptı