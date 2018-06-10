'Kulağımda onun ses tonu çınlıyor'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenleniyor. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Erdoğan Demirören'in cenaze törenine spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
1 / 15
Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Şişhane'deki Holding binası önünde yapılan törenin ardından Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
2 / 15
FATİH TERİM: ONU HEP BÖYLE GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Erdoğan Demirören’in ardından duygularını şöyle ifade etti:Erdoğan Abi ile benim çok eski bir dostluğum var, ta futbolculuk zamanından. İyi bir insan olarak ve de hastalığına kadar da çok sık görüştüğümüz bir abimdi benim. Çok iyi bir insan. Her zaman da onunla beraber olmak çok keyifliydi. Allah rahmet eylesin. Gerek işadamı olarak gerek insan olarak da her zaman arayacağımız önemli bir isimdi. Mekanı cennet olsun. O Beşiktaşlı, o Galatasaraylı o Fenerli diye herhangi bir durum yoktu. Bu son yıllarda gelişen bir olay. Aramızda hiç öyle bir şey yoktu. Aramızda güvene dayalı sevgiye dayalı bir ilişki vardı. Hep uzlaşmacı kişiliği, hep naif ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla zaten böyle bir şeye mahal de kalmazdı. Onu hep böyle güler yüzüyle, iyi hali ile hatırlayacağım. Tüm Demirören Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
3 / 15
ABDURRAHİM ALBAYRAK: KULAĞIMDA ONUN SES TONU ÇINLIYOR
G.Saray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın sözleri şöyle: Hepimizin başı sağ olsun. Çok samimiydik, beni çok severdi. Yanaklarımdan okşardı. Mekanı cennet olsun. Anlatacak o kadar çok şey var ki... Ofisine giderdim, muhakkak kendisini arardım. Çok hoşuna giderdi. Örnek aldığım insanlardan biriydi. Duyar duymaz Rize'den atladım geldim. O da bizim gibi tırnaklarıyla gelmiş. Oğlu ve ailesini çok severim. Şimdi yengeye sarıldım, ağlamaklı oldum. Herkesin örnek alabileceği, özel insanlardan birisiydi. Allah geriye kalanlara sabırlar versin. Maçlarda çok heyecanlanırdım, bana 'hiçbir zaman çocuklarını unutma' derdi. Bir şey olursa seni sevenleri üzersiniz. Siz topluma mal olmuş insanlarsınız, o heyecana kalbiniz dayanmaz. Şu anda sizinle konuşurken kulağımda onun ses tonu çınlıyor. Hoş bir baba nasihati gibi verirdi. Hiç unutmayacağım anılar vardı rahmetli Erdoğan Bey ile. Bütün iş dünyasının başı sağ olsun.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
4 / 15
DURSUN ÖZBEK: TÜRKİYE İÇİN BİR KAYIP
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek şunları söyledi:İthalat yapıyoruz Talimhane'de yerimiz var. Erdoğan abi de Şampiyon Buji'nin Türkiye mümessili. Biz de "Şampiyon Buji" ithal ediyoruz. Bir gün telefon etti "gel bir kahve içelim" dedi. Şişhane'de bir yeri vardı. Sevinerek gittim, Erdoğan Abi beraber geliştirelim diyecek zannettim. Oturdum sohbet ettik, benden rakamları aldı. Ben de kendisine net olarak anlattım. Şu kadar getiriyoruz diye. "İstersen bundan sonra getirme" dedi. "Peki Erdoğan Abi" dedim. O Türkiye mümessiliydi. Seneler sonra gittiğimde kendisini gördüm, kendisi hatırladı. Geçmişe dayalı böyle bir anımız var. Çok sevdiğim birisiydi. Türkiye için bir kayıp olarak nitelendiriyorum. Türkiye için bir çok şeyi verdi.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
5 / 15
HİDAYET TÜRKOĞLU: SEVİLEN İNSANLARI KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN İNSAN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYOR
Eski Milli basketbolcu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi:İnanın insan bazen gerçekten söyleyecek bir şeyler bulamıyor. Özellikle böyle değerli ve sevilen insanları kaybettiğimiz zaman insan gerçekten çok üzülüyor. Millet olarak, spor camiası olarak biz kendisini çok seven, babacan bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah Demirören Ailesi’ne sabırlar versin. Sık sık görüşmezdik ama zaman zaman Kemerburgaz’da bir araya gelirdik. Orada da özellikle ben Federasyon Başkanı olduktan sonra da kendisiyle yapmış olduğum sohbette, bizler gibi basketbolun içinden gelmiş insanların bu göreve talip olmalarından dolayı mutlu olduğunu söylemişti. O zaman da işimin kolay olmayacağını, sabırlı olacağımı ve bildiklerimden çıkmayacağıma yönelik öğütler veriyordu kendisi. Allah kalanlarına sabır versin. Kendileri hem iş hem de medya dünyasında çok sevilen sayılan bir büyüğümüzdü.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
6 / 15
ERTUĞRUL SAĞLAM: ÇOK NAİF İNSANDI
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Erdoğan Bey, çok mübarek günlerde vefat etti ve kadir gecesi günü de ebedi istirahatgahına yollanacak. Ben Erdoğan amca ile Beşiktaş Teknik Direktörü olduğum dönemde çok sık görüşürdüm. Arada telefon açardı, “hadi Ertuğrul atla gel sohbet edelim” derdi. Ben Şişhane’deki holding binasına giderdim, orada sohbet ederdik. Bazı konularda tartışırdık. Kendisi bize tecrübelerini, futbola ait bakış açısını anlatırdı. Tartışırdık, sohbet ederdik. Çok naif bir insandı. Herkesin fikrine saygı gösteren bir insandı. Tabi Türk iş dünyası ve spor dünyası çok önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ben Allah rahmet eylesin diyorum, inşallah mekanını da cennet eylesin. Üzüldük ama hayatın gerçeği bu.