Kriz büyüyor! Twitter'ını kapattı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de 7. hafta oynanırken, büyük kulüplerin kötü performansı en çok dikkat çeken etken oldu. Beşiktaş, bunlar arasında en kötü istatistiğe sahip takım olurken, Galatasaray ise tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Sezona yüksek enerji ile başlayan Fenerbahçe ise, Antalyaspor kazasına uğradı.
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ALANYASPOR KAZANIRSA FARKI AÇACAK
14 puanlı Alanyaspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde takipçisi Konyaspor ile farkı 5'e çıkaracak. Bu durumda Alanya ekibi Fenerbahçe'ye 6, Galatasaray'a 7, Beşiktaş'a ise 12 puan fark atmış olacak. Bir diğer hayal kırıklığı Başakşehir'in ise maç eksiği ile 8 puanı bulunuyor.
2
30 YIL SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Galatasaray'dan 30 yıl sonra en kötü başlangıç. Sarı-Kırmızılılar’dan 30 yıl sonra en kötü başlangıç... 1989-1990 sezonunun ilk 7 haftasında 4 kez rakip fileleri havalandıran Aslan, o tarihten bu yana bu periyotta en az gol attığı sezonunu yaşadı. Cim Bom, bu sezon ligin ilk 6 haftasında sadece 6 kez rakip fileleri sarstı.
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"SOSYAL MEDYAYA GÖRE TAKIM YAPMIYORUM"
Takımda birçok oyuncunun milli takıma gittiğini anlatan Terim, milli takım arasında yara saramayacaklarını ve takımda değişikliğe gidileceğini kaydetti. Sosyal medyaya göre takım oluşturmadığını vurgulayan Terim, “Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım” dedi.
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Süper Lig'deki devlerin sahip olduğu bu kötü tablonun bir benzeri bazı Avrupa kulüplerinde yaşanıyor...
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MONACO YİNE ÇAKILDI
Fransa'da hayal kırıklığı yaratan takımların başında ise Monaco geliyor. Nice ve Brest galibiyetleriyle 6 maçlık kazanamama serisine son veren Monaco, Montpellier'e 3-1 yenilerek tekrar girdaba düştü. Slimani ve Onyekuru gibi takındık isimlerin forma giydiği Fransa kulübü 9 haftada 9 puanda...
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MİLAN SALLANTIDA
Avrupa'nın bir diğer büyük ligi İtalya Serie A'da ise, Milan kulübü kriz yaşayan takımların başında geliyor. Sezona büyük beklentilerle giren Milano ekibi, son Genoa maçında galip gelse de 7 haftada 4 mağlubiyet alarak şimdiye kadar hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Marco Giampolo'nun koltuğu sallantıda...
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EVERTON KÖTÜ DURUMDA
İngiltere Premier Lig'de bir diğer bekleneni veremeyen takımlardan biri de Everton. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Liverpool temsilcisi, ligde 4 maçtır yeniliyor.
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Son maçta deplasmana bile götürülmeyen Tosun, sadece 1 maçta forma giydi. Everton 8 maçta 7 puan topladı ve West Ham maçıyla çıkış arıyor.
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BARÇA DA SIKINTILI
Sezona iyi başlamayan dev kulüplerin arasında Barcelona da var. Ligde 7 hafta sonunda 2 yenilgi ve 1 beraberliği bulunan Katalan ekibi, Granada ve Athletic Bilbao deplasmanında sürpriz kayıplar yaşadı. Lionel Messi'nin yaşadığı sakatlıklar ise Barcelona için sıkıntı yarattı. Getafe galibiyetiyle deplasman kabusundan uyanan Valverde'nin takımı, Sevilla karşısında çıkış arıyor...
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TWITTER'INI KAPATTI
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları AZ Alkmaar mücadelesinin ardından gelen eleştirilere dayanamayarak 126 bin takipçili Twitter hesabını dondurdu.
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Hollanda'da takımı golsüz berabere kalan teknik adam, oyuncularının iyi oynadığını ve 3 puanı hak ettiklerini söylemesinin ardından bombardımana tutuldu.
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İngiltere Premier Lig'de kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yapan Norveçli teknik adam, 7 maçta sadece 9 puan toplayabildi. United bugün Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.