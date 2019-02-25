Kostas attÄ±, Yunan basÄ±nÄ± Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
25 Åžubat 2019 - 08:34,

Kostas attÄ±, Yunan basÄ±nÄ± çÄ±ldÄ±rdÄ±

Akhisarspor'a karÅŸÄ± Galatasaray'a hayat veren golÃ¼ atan Kostas Mitroglo, Ã¼lkesinde de gÃ¼ndem oldu.

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Galatasaray'Ä±n ara transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Kostas Mitroglou, Yunan basÄ±nÄ±nda manÅŸetlerde...

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Kariyerinde 10.kez son saniye golÃ¼ atan tecrÃ¼beli futbolcu Ã¼lkesini de ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±.

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TecrÃ¼beli golcÃ¼ iÃ§in Yunan basÄ±nÄ±nda yapÄ±lan yorumlar ÅŸÃ¶yle;

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Sport24: Kostas takÄ±mÄ±na can verdi, puan farkÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermedi.

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Athens News: BaÅŸaksehirâ€™e kolay ÅŸampiyonluk yok. Kostasâ€™Ä±n golÃ¼ Galatasarayâ€™a zaferi getirdiÂ

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