Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Korkunç sakatlık! Yıldız hokeyci Sam Ward sol gözünü kaybetti...
Yıldız sporcu Sam Ward'ın son hali ve kafasındaki onlarca dikiş hayranlarını derinden üzdü...
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2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri kapsamında Büyük Britanya ile Malezya karşı karşıya geldi.
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3 Kasım tarihinde oynanan mücadelede korkunç bir sakatlık yaşandığı ortaya çıktı.
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Milli formayı 126 kez terleten yıldız oyuncu Sam Ward, kariyerini bitirebilecek bir sakatlıkla karşı karşıya.
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Malezya maçında hokey topu gözüne çok sert şekilde gelen Ward, apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Gözündeki lezyonun ameliyata uygun hale gelmesi için yaklaşık 10 gün bekleyen Ward, nihayet bıçak altına yattı.
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Ancak operasyondan iyi haber gelmedi...
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28 yaşındaki sporcunun sol gözünün retinasının büyük zarar gördüğü anlaşıldı.
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Sam Ward, sol gözünde görme yetisini kaybetti.
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Bir gözünü kaybeden Ward, 3 farklı doktora gitmesine rağmen iyi bir haber duyamadı.
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Doktorların hepsi, hasarın kısmen geri dönüşünün olmadığını söyledi.
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Yıldız sporcu, Instagram hesabından son halini paylaştı.
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Ward'ın başındaki onlarda dikiş ve yüzündeki yaralar hayranlarını derinden üzdü.
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Sam Ward'ın kaybı yalnızca gözü değil, kariyeri de oldu.
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Yıldız oyuncu, bir süre hokey oynayamayacak.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sam Ward, şu ifadeleri kullandı:
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"Geçtiğimiz süre boyunca 3 farklı uzmandan görüş aldım"
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"Hasarın kısmi olarak tedavi edilemez olduğunu söylediler"
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"Geri dönüşüm hızlı olmayacak"
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"Ancak ben kolay pes eden biri değilim"
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"Tokyo’da olabilmek için elimden geleni yapacağım”
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"Yeniden uluslararası hokey oynamak için geri dönmemin yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek"
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İngiliz basını, Sam Ward’ın gözündeki hasar için doktorlar umutlu konuşmasa da görme yetisinin ne kadar düzeleceğinin anlaşılması için birkaç ay geçmesi gerektiğini yazdı.
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İngiltere Milli Hokey Takımı'nın direktörü Ed Barney ise Ward için, "Çok ciddi bir yara aldı. Şu anda odaklandığımız tek şey Sam'in mümkün olan en iyi tedaviyi almasını ve maksimum desteği görmesini sağlamak. Önemli olan bu" dedi.